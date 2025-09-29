Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Alaba Xabi Alonso
© Getty

Alaba-Chance!

CL-Premiere in Almaty: Real nach Derby-Pleite gefordert

29.09.25, 15:32 | Aktualisiert: 29.09.25, 16:46
Teilen

David Alaba könnte bei Real Madrid mehr Spielzeit bekommen. Vor der CL-Premiere in Kasachstan fehlen mehrere Verteidiger. Nach der Derby-Niederlage gegen Atletico stehen die Chancen für den ÖFB-Star gut.

Real Madrid will nach der Derby-Niederlage in LaLiga in der Champions League gleich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Dafür müssen die "Königlichen" erstmals am Dienstag (18.45 Uhr/ Sky & Sport24-Liveticker) bei Kairat Almaty in Kasachstan bestehen. Der lange Trip könnte sich für David Alaba lohnen, da die personellen Probleme in der Abwehr die Chancen des ÖFB-Stars auf mehr Spielzeit erhöhen.

Alabas bisherige Saison

Der 33-Jährige durfte bisher nur in zwei Liga-Auswärtsspielen für wenige Minuten ran, in den restlichen sechs Pflichtspielen wurde er nicht eingewechselt. Auch nicht beim 2:5 im Derby gegen Atletico Madrid. Doch die Verletzungen von Eder Militao und Dani Carvajal könnten Alabas Situation verbessern.

Verteidigungsprobleme bei Real

Militao machte die Reise aufgrund eines Schlages nicht mit, Rechtsverteidiger Carvajal fehlt wegen einer Wadenblessur mehrere Wochen. Mit Ferland Mendy, Antonio Rüdiger und Trent Alexander-Arnold sind weitere Verteidiger verletzt. Dass die Abwehr gegen Atletico über weite Strecken unsicher agierte, könnte Alaba mit seiner Flexibilität zugute kommen.

Kasachstan-Premiere für beide

Real tritt zum ersten Mal gegen ein Team aus Kasachstan an, auch für Kairat kommt es zur Premiere gegen ein spanisches Team. Real-Trainer Xabi Alonso betonte: "Diejenigen, die starten, werden konkurrenzfähig sein." Real will nach dem 2:1-Sieg gegen Marseille nachlegen, während Kairat nach einem 1:4 bei Sporting Lissabon einen Heimerfolg anpeilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden