CL-Premiere in Almaty: Real nach Derby-Pleite gefordert

David Alaba könnte bei Real Madrid mehr Spielzeit bekommen. Vor der CL-Premiere in Kasachstan fehlen mehrere Verteidiger. Nach der Derby-Niederlage gegen Atletico stehen die Chancen für den ÖFB-Star gut.

Real Madrid will nach der Derby-Niederlage in LaLiga in der Champions League gleich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Dafür müssen die "Königlichen" erstmals am Dienstag (18.45 Uhr/ Sky & Sport24-Liveticker) bei Kairat Almaty in Kasachstan bestehen. Der lange Trip könnte sich für David Alaba lohnen, da die personellen Probleme in der Abwehr die Chancen des ÖFB-Stars auf mehr Spielzeit erhöhen.

Alabas bisherige Saison

Der 33-Jährige durfte bisher nur in zwei Liga-Auswärtsspielen für wenige Minuten ran, in den restlichen sechs Pflichtspielen wurde er nicht eingewechselt. Auch nicht beim 2:5 im Derby gegen Atletico Madrid. Doch die Verletzungen von Eder Militao und Dani Carvajal könnten Alabas Situation verbessern.

Verteidigungsprobleme bei Real

Militao machte die Reise aufgrund eines Schlages nicht mit, Rechtsverteidiger Carvajal fehlt wegen einer Wadenblessur mehrere Wochen. Mit Ferland Mendy, Antonio Rüdiger und Trent Alexander-Arnold sind weitere Verteidiger verletzt. Dass die Abwehr gegen Atletico über weite Strecken unsicher agierte, könnte Alaba mit seiner Flexibilität zugute kommen.

Kasachstan-Premiere für beide

Real tritt zum ersten Mal gegen ein Team aus Kasachstan an, auch für Kairat kommt es zur Premiere gegen ein spanisches Team. Real-Trainer Xabi Alonso betonte: "Diejenigen, die starten, werden konkurrenzfähig sein." Real will nach dem 2:1-Sieg gegen Marseille nachlegen, während Kairat nach einem 1:4 bei Sporting Lissabon einen Heimerfolg anpeilt.