Corona! Bayern im Salzburg-Hit ohne Musiala

Der FC Bayern München muss im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League am Mittwoch bei Red Bull Salzburg mit großer Wahrscheinlichkeit auf Jamal Musiala verzichten.

Der 18-jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte. Der Mittelfeldspieler verpasst damit definitiv das Liga-Match am Samstag in Bochum, auch für den Trip nach Salzburg wird es für Musiala sehr knapp.

Den Bayern fehlt gegen Salzburg zudem der am Knie operierte Goalie Manuel Neuer.