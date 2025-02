Dembele-Show! Paris fertigt Brest mit 3:0 ab

Paris St. Germain hat sich mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Stade Brest eine glänzende Ausgangsposition für das Champions-League-Rückspiel am 19. Februar verschafft. Ousmane Dembele war mit zwei Toren und einem herausgeholten Elfmeter der Matchwinner für PSG.

Paris St. Germain hat im Play-off-Hinspiel zur Champions League seine Favoritenrolle untermauert. Die Truppe von Luis Enrique setzte sich mit 3:0 in Guingamp durch und steht mit einem Bein im Achtelfinale. Nach den Liga-Siegen mit 3:1 und 5:2 entschied PSG damit auch das dritte Saisonduell klar für sich.

Dembele überragt mit Doppelpack

Den größten Anteil am fünften PSG-Sieg in Folge hatte Ousmane Dembele. Der 27-Jährige holte in der 21. Minute einen Elfmeter heraus, den Vitinha sicher verwandelte. Kurz vor der Pause traf Dembele nach einem Solo zum 2:0 (45.), in der 66. Minute machte er mit etwas Glück seinen Doppelpack perfekt. Es war bereits sein sechster Treffer in der aktuellen Champions-League-Saison.

Brest ohne echte Chance

Die Gastgeber kamen PSG nur einmal gefährlich nahe, als Marquinhos mit einem Rettungskopfball beinahe ein Eigentor verursachte (35.). Doch am Ende blieb Brest chancenlos.