Der Königklassen-Mittwoch

Anpfiff zum 4. Spieltag in der Champions League! Neben RB Salzburg, Bayern München und Real Madrid sind am Mittwoch (ab 18.45 Uhr/ live auf Sky) auch noch folgende Teams auf Punktejagd.

Gruppe A: Manchester United vor Pflichtsieg

In der Gruppe A scheint es nur mehr um die Plätze zwei bis vier zu gehen! FC Bayern München rangiert mit neun Punkten ungeschlagen auf der Tabellenspitze. Dahinter kämpfen Galatasaray, Manchester United und Kopenhagen um das zweite heiß begehrte Achtelfinalticket.

Die Red Devils sind mit ganz viel Dusel auf den dritten Rang gesprungen, könnten den dänischen Vertreter am Mittwoch (ab 20.30 Uhr, live im Sport24-Liveticker) mit einem Sieg aber deutlich distanzieren. Doch Vorsicht: Schon im Hinspiel war Kopenhagen richtig unangenehm. United hatte sich einen sehr knappen, glücklichen 1:0-Sieg gesichert, weiß nun aber, dass Kopenhagen im eigenen Stadion eine ganz andere Nummer werden könnte. Stolpern darf keine Option sein, schließlich ist man ja noch nicht einmal an Galatasaray vorbei!

Gruppe B: Arsenal & Lens auf Kurs

In Gruppe B kann Arsenal mit einem Heimsieg über den FC Sevilla bereits einen großen Schritt Richtung Achtelfinale tun. Die Engländer (6 Punkte) wären mit einem Sieg gegen die Spanier (2) fix weiter, wenn Lens (5) mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso zeitgleich (beide ab 20.30 Uhr, live im Sport24-Liveticker) PSV Eindhoven (2) schlägt. Auch die Franzosen gingen dann mit besten Karten in die letzten beiden Partien.

Arsenal muss das jüngste 0:1 gegen Newcastle, die erste Saisonniederlage in der Premier League, verdauen. Das entscheidende Tor hatte nach minutenlanger Prüfung durch den VAR Bestand, Arteta reagierte danach emotional. "Es ist peinlich, es ist eine Schande", erklärte der Spanier. Am Mittwoch gibt es Gelegenheit, in die Erfolgsspur zurückzukehren. "Wenn du den Sack zumachen kannst, dann tu es", lautet Artetas Motto.

Gruppe C: Trimmel & Co. droht Gruppenaus

In der Gruppe C kämpft SSC Napoli (6) im Heimspiel gegen das punktelose Schlusslicht Union Berlin (ab 18.15 Uhr, live im Sport24-Liveticker). Die Deutschen von Christopher Trimmel trotzen ihrer Unform von zwölf Pflichtspielniederlagen en suite (Torverhältnis 5:26) und müssen zumindest punkten, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.

Beim Kultklub aus Berlins Osten macht sich langsam Ratlosigkeit breit. "Wir versuchen, wir trainieren, wir machen, wir tun. Am Ende ist die Situation aktuell so, dass wir nicht gut genug sind", sagte Trimmel. Der Anhang steht trotz der miserablen Form nach wie vor hinter der Mannschaft. "Aber wir müssen schon schauen, dass wir irgendwann die Kurve kriegen", erklärte der Burgenländer.

In Gruppe D dominiert Sociedad

Es sollte eine sehr ausgeglichene Gruppe sein, doch nun gibt es sie doch, die beiden Mannschaften, die nach der Hälfte der Vorrunde weit voraus sind! In der Gruppe D wird spanisch und italienisch gesprochen. Denn Real Sociedad und Inter Mailand teilen sich mit jeweils sieben Punkten die Doppel-Spitze.

Die Basken sind erst zum dritten Mal dabei im erlesenen Kreis, doch die fehlende Erfahrung scheint der Mannschaft so gar nichts auszumachen. Mit größtmöglicher Effizienz pflügen die Spanier durch die Vorrunde und wollen sich nun weiter absetzen. Am Mittwoch (ab 18.15 Uhr, live im Sport24-Liveticker) steht das Heimspiel gegen eine der bislang größten Enttäuschungen des Wettbewerbs an, denn Benfica Lissabon kommt einfach nicht in Fahrt. Kein Punkt und kein Tor, platzt der Knoten doch noch rechtzeitig?