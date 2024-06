Eigene Botschaft in London: BVB im Wembley-Fieber

Vor dem Final-Kracher der Champions-League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund am Samstag (21 Uhr, ServusTV) erstrahlt London in schwarz-gelb.

Schwarz-Gelb wohin das Auge sieht. Schon vor Anpfiff des Finales der Champions League (21 Uhr, ServusTV) zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund im Wembley, trifft London eine Flut von BVB-Anhängern.

BVB erobert Londoner Hyde-Park

400.000 Ticketanfragen erreichten den BVB für den Königsklassen-Showdown. Obwohl den Fans nur 25.000 Karten zur Verfügung gestellt wurden, reisten dennoch tausende ticketlose Anhänger mit in die englische Hauptstadt. Im Londoner Hyde Park erklangen bereits zu Mittag Fangesänge. Mehrere Leinwände, auf denen die bisherigen Champions-League-Spiele der Borussen gezeigt wurden, sollen auf das alles entscheidende Duell am Abend einstimmen.

Ebenfalls mit dabei sind das Fußball- sowie das Handball-Frauen-Team. Auch Jugend-Mannschaften, Reinigungsteam und zahlreiche weitere Mitarbeiter sind zur Unterstützung eingeladen worden. Dafür wurde im Hyde Park eigens eine "BVB-Botschaft" als Treffpunkt eingerichtet.

Dieses Mal kein Helene-Fischer-Auftritt

Im Falle des Champions-League-Triumphes hat man für die Party danach eine Location in Westminster gemietet, um den Titel bis in die frühen Morgenstunden zu zelebrieren. Am Sonntag geht es wieder zurück nach Dortmund, wo Trainer Edin Terzi sich ins goldene Buch der Stadt eintragen soll. Anschließend zieht man im Autokorso mit der Königsklassen-Trophäe durch die Straßen Dortmunds.

Einen Auftritt von Schlager-Sängerin Helene Fischer, wie im Jahre 2013, als man im Finale der Champions League mit 1:2 dem FC Bayern unterlag, wird es nicht geben. Marcel Sabitzer und Co. wollen selber für gute Stimmung sorgen.