Einmal um die Welt: Dieses Team schreibt Champions-League-Geschichte

Die Champions-League-Saison 2025/26 startet nicht nur sportlich spektakulär, sondern auch geographisch mit einem Paukenschlag: Vier Neulinge mischen mit – darunter Kairat Almaty aus Kasachstan. Und der Klub sorgt gleich für einen echten Rekord.

Mit 6.907 Kilometern Luftlinie zum Auftakt gegen Sporting Lissabon schreibt Kairat Almaty am Donnerstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) Champions-League-Geschichte – die bislang längste Anreise aller Zeiten! Damit übertrifft der kasachische Klub den alten Rekord zwischen Benfica und FC Astana (6.173 km) aus dem Jahr 2015 um fast 700 Kilometer. Ein Charterflug ans „Ende der Welt“, wie die portugiesische Presse begeistert kommentiert.

Doch damit ist die Abenteuerreise für Kairat noch längst nicht vorbei. Am 2. Spieltag reist Rekordchampion Real Madrid nach Almaty i– 6.412 Kilometer liegen zwischen den Stadien. Es folgen weitere Herausforderungen: Inter Mailand (A), FC Kopenhagen (A), Olympiakos Piräus (H), Club Brügge (H) und FC Arsenal (A). warten noch auf die Kasachen. Am Ende werden es mehr als 42.500 Kilometer sein – weiter als einmal um die Erde, deren Äquatorumfang 40.075 km beträgt.

Historischer Moment für Kasachstan

Auch wenn es logistisch eine Mammutaufgabe wird, markiert der erste königliche Auftritt sportlich einen echten Meilenstein: Nach dem dramatischen Playoff-Sieg gegen Celtic Glasgow – zwei torlose Partien, Entscheidung im Elfmeterschießen – steht Kairat erstmals in der Ligaphase der Champions League. Ein Triumph, der den kasachischen Fußball endgültig auf die internationale Bühne katapultiert und Kairat in den Geschichtsbüchern der Champions League verewigt.