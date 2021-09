Inter peilt Sieg bei Schachtar an

Sowohl Schachtar als auch Inter Mailand wollen sich von ihren Niederlagen in den Eröffnungspielen der Champions League erholen - am besten mit einem Sieg.

In Gruppe D kommt es am Dienstagabend (ab 18:45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) zum Aufeinandertreffen zweier Verlierer und alter Bekannter. Inter Mailand lieferte im ersten Gruppenspiel gegen Real Madrid (0:1) eine starke Performance ab, bot den "Königlichen" über weite Strecken einen Kampf auf Augenhöhe. Erst kurz vor dem regulären Spielende fiel dann doch die Entscheidung zugunsten des Klubs von ÖFB-Star David Alaba.

Gegner Schachtar konnte zum Auftakt ebenfalls nicht punkten. CL-Neuling Sheriff Tiraspol aus Moldawien rung dem alljährlichen Königsklassen-Teilnehmer überraschend einen 2:0-Sieg ab.

Die Klubs kennen einander bereits von der letztjährigen Gruppenphase. In beiden Begegnungen konnten Inter und Schachtar jeweils keine Tore erzielen, Hin- und Rückspiel endeten 0:0. Ein solch unbefriedigendes Szenario will der italienische Meister nun in der Ukraine verhindern. Die Truppe von Simone Inzaghi brennt auf seine ersten drei Punkte.