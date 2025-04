Meistertitel fix: PSG gegen Aston Villa nun im Königsklassen-Modus

Paris Saint-Germain stellt sich am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) Aston Villa im Rahmen des CL-Viertelfinales.

Einen Titelgewinn kann Paris Saint-Germain in der aktuellen Saison schon einmal von der Liste streichen: Mit 22 Punkten Vorsprung auf Marseille kann der Mannschaft von Coach Luis Enrique in der französischen Liga niemand mehr das Wasser reichen. Dank des verfrühten 13. Meistertitels können die Pariser nun einem ganz anderen Ziel ihre Aufmerksamkeit widmen: dem ersten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte.

Kapitän Marquinhos verpasst Hinspiel

Dafür müssen Offensiv-Star Ousmane Dembélé und Co. zunächst einmal den Sprung ins Halbfinale schaffen. Mittwoch Abend (21 Uhr, live Sky) im Viertelfinal-Hinspiel gegen Aston Villa will PSG sich schon einmal in eine geeignete Ausgangsposition bringen. Dabei muss man allerdings ohne Kapitän und Abwehrboss Marquinhos zurechtkommen.

Der Brasilianer kassierte bereits drei Gelbe Karten im Laufe des Bewerbes, muss das Heimspiel gegen Villa also aussitzen. Für Trainer Enrique kein Problem: "Es ist keine große Sache. Marquinhos ist unser Kapitän, er wird auf der Tribüne sein und das Team anfeuern. Das ist unsere Stärke: Es ist egal, welcher Spieler fehlt, das ganze Team ist da, um ihn zu ersetzen."