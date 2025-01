Real-Hammer! Alaba kurz vor Startelf-Comeback

Das langersehnte Startelf-Comeback von ÖFB-Kapitän David Alaba könnte schon sehr bald passieren.

Wie auch alle anderen 35 Champions-League-Teilnehmer bestreitet Titelverteidiger Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) die letzte Partie der Königsklassen-Ligaphase. Das neue CL-Format brachte sogar einen Fußball-Giganten wie Real (Platz 16) an seine Grenzen. In drei von sieben Duellen waren es die Madrilenen, die als Verlierer vom Platz gehen mussten - das kostete der Mannschaft von Erfolgscoach Carlo Ancelotti das Direktticket ins Achtelfinale (nur die Top acht erhalten dies). Gegen Stade Brest (Platz 13) geht es nun am Mittwoch darum, die bestmögliche Platzierung für das Play-off in die nächste Runde zu erlangen. Einer könnte dabei schon von Beginn an Unterstützung leisten: Rückkehrer David Alaba.

Ancelotti: "Er ist sehr nah dran, von Anfang an zu spielen"

Der ÖFB-Kapitän gab mehr als ein Jahr nach seiner Kreuzband-Verletzung bereits sein Liga- sowie sein Champions-League-Comeback. Den nächsten Schritt, wieder in der Startelf zu stehen, gilt es aber noch zu machen. Das könnte schon sehr bald der Fall sein, wie Trainer Ancelotti nach dem 5:1-Triumph gegen RB Salzburg ankündigte: "Er ist sehr nah dran, von Anfang an zu spielen."

Im Stade du Roudourou ist der Italiener auf jede Hilfe angewiesen, denn personaltechnisch sieht es weiterhin nicht allzu gut aus. Auf einen Einsatz der verletzten Dani Carvajal (Kreuzband), Eder Militao (Kreuzband) sowie Eduardo Camavinga (Knie) müssen Fans der Königlichen weiterhin warten. Darüber hinaus muss Tormaschine Vini Jr. die Brest-Partie wegen einer Rot-Sperre aussitzen. DIE Chance für Alaba!