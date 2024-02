Real-Teambus auf dem Weg nach Leipzig in Unfall verwickelt

Flugstreik, Umweg und Verkehrsunfall: So haben sich die Königlichen die Anreise zum morgigen Achtelfinal-Hinspiel nach Leipzig (21 Uhr/live auf Sky) bestimmt nicht vorgestellt.

Was für eine Chaos-Anreise! Als wäre das Verletzungspech und die Kaderplanung nicht schon genug Stress für Real-Trainer Carlo Ancelotti, musste der La-Liga-Gigant am Montag aufgrund eines Streiks noch einen Umweg über Erfurt nehmen, um zum morgigen Achtelfinal-Hinspiel (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) nach Leipzig zu gelangen. Doch damit nicht genug. Auf dem 100 Kilometer langen Weg zum endgültigen Ziel, dem Steigenberger Grandhotel, wurden die Königlichen auf der Autonahn noch in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Toni Kroos & Co. unverletzt

Zwischen Eichelborn und Nohra auf der Autobahn A4 soll es passiert sein. Ein weißer Toyota Avensis touchierte den Mannschaftsbus von Real Madrid. Der Pkw-Fahrer hatte beim Spurwechsel den Bus übersehen und dabei seinen eigenen Außenspiegel abgebrochen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zur Schadenshöhe am Real-Bus gibt es keine genauen Angaben, jedoch waren bei der Ankunft im Mannschaftshotel kurz vor 15 Uhr deutliche Kratzer auf der Fahrerseite zu erkennen. Alle Beteiligten sind aber unverletzt davon gekommen und nach einem kurzen Stopp ging es für Toni Kroos und Co. auch schnell wieder weiter.

Rose traut Bellingham-Braten nicht

Nach dieser turbulenten Anreise möchte sich die Truppe von Carlo Ancelotti nun voll und ganz auf das Top-Duell gegen die Bullen konzentrieren. Nicht unterstützen wird sie dabei Jude Bellingham. Der 21-Torjäger, der nach seiner Knöchelverletzung beim 4:0-Sieg gegen Girona nicht mit nach Deutschland gereist ist, wird definitiv fehlen. Auch wenn Leipzig-Trainer Marco Rose einen ganz anderen Verdacht hat. "Ich glaube es erst, dass er ausfällt, wenn er morgen nicht im Stadion ist. Ich kenne Jude, er wird alles tun, um das Champions-League-Spiel zu spielen. Und wenn er hier noch einen Arzt sucht, um noch fit zu werden", sagte der 47-Jährige über seinen ehemaligen Schützling bei Dortmund.