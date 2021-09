× Rekord-Ronaldo schießt Ordner um

Beim Warmschießen traf der Superstar einen Ordner hinter dem Tor, der zu Boden ging. Der Portugiese eilte zu Hilfe.

Freud und Leid liegen im Fußball sehr nahe bei einander. Diese bittere Erfahrung musste Cristiano Ronaldo bei seinem Champions-League-Debüt für Manchester United machen. Der Fußball-Star und die "Red Devils" gastierten am Dienstagabend bei den Young Boys aus Bern. Für "CR7" eigentlich ein ganz besonderes Spiel: Der Portugiese egalisierte den Einsatz-Rekord in der Königsklasse, steht nun bei 117 Einsätzen. Die Bestmarke teilt sich der Angreifer mit Real-Legende Iker Casillas. Am nächsten Spieltag in der Champions League wird sich Ronaldo wohl den alleinigen Rekord sichern.

Totz eines frühen Ronaldo-Treffers ging Man United jedoch am Ende als Verlierer vom Platz. Zunächst brummte Abwehrspieler Wan-Bissaka seinen Teamkameraden einen Bärendienst auf, indem er mit glatt Rot vom Platz gestellt wurde. Die Schweizer kamen folglich in Hälfte zwei zum Ausgleich. In der Nachspielzeit schlugen die Young Boys dann nochmal zu, vermasselten somit Ronaldos Traum-Comeback für ManU auf europäischer Bühne.

Ronaldo schießt Ordner k.o.

Bereits im Vorfeld der Partie sorgte der Superstar für einen unglücklichen Moment. Beim Aufwärmen feuerte der Top-Stürmer einige Bälle Richtung Tor. Dabei passierte dem Portugiesen eine ungewollte Aktion. Ein harter Schuss verfehlte den Kasten, traf einen nichtsahnenden Ordner, dessen Blick auf die Fans im ausverkauften Berner Wankdorf-Stadion gerichtet war.

© getty ×

Der wuchtige Ball traf den Mann derart heftig, dass er augenblicklich zu Boden sank. In Folge eilten einige Security-Kollegen herbei, die sich sofort um den Getroffenen kümmerten. Der Ordner hatte sich flach auf den Rücken gelegt, sich aber schnell vom wuchtigen Treffer erholt.

Ronaldo selbst entschuldigte sich bei seinem "Schuss-Opfer". Der 36-Jährige war schnell zum am Boden liegenden Mann geeilt, kümmerte sich ebenso um den Ordner.