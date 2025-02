Schwarzer CL-Abend für Hütter & Co.: »Unverdient!«

Bitterer Abend für Adi Hütter und Stefan Posch! Der Traum vom großen Champions-League-Coup ist für die beiden rot-weiß-roten Akteure nach dem Play-off endgültig ausgeträumt.

Trotz einer fulminanten Aufholjagd reichte es für Hütters AS Monaco im Rückspiel gegen Benfica Lissabon nur zu einem 3:3. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel bedeutete das das vorzeitige Aus in der Champions League. „Es ist eine herbe Enttäuschung, dass wir hier ausgeschieden sind, besonders nach einer starken Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit“, klagte der 55-jährige Vorarlberger nach dem Schlusspfiff.

Kurios: Die Benfica-Fans pfiffen sogar gegen ihre eigene Mannschaft, angesichts der beeindruckenden Vorstellung der Monegassen. „Wir haben zu viele Chancen vergeben und zu viele einfache Fehler gemacht. Auf diesem Niveau ist das einfach zu viel. Insgesamt hätten wir es aber verdient gehabt, aufzusteigen“, stellte Hütter klar.

»Nicht unsere Nacht«

Nun heißt es für die Monegassen: Das internationale Abenteuer ist beendet, und der Fokus liegt wieder auf der französischen Meisterschaft. „Zuerst müssen wir das Ausscheiden verdauen. Am Wochenende wartet Lille auf uns – ein ganz schweres Spiel gegen einen Konkurrenten um die vorderen Plätze. Wir müssen schnell wieder auf die Beine kommen und die Köpfe hochkriegen“, so Hütter. Immerhin will Monaco auch im nächsten Jahr wieder international glänzen.

Auch Stefan Posch erlebte mit Atalanta Bergamo einen Abend zum Vergessen. Nach einem fehlerhaften Hinspiel (1:2) kam der ÖFB-Verteidiger im Rückspiel erst in der 77. Minute. Endstand: 1:3, drei Gegentore vor der Pause. „Sie haben jede Chance genutzt, wir viele vergeben. Es war einfach nicht unsere Nacht“, resümierte Posch.