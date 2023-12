Sieben ÖFB-Stars stürmen ins Achtelfinale

Das sind die 16 Mannschaften, die sich im kommenden Kalenderjahr um den Einzug ins Viertelfinale matchen werden. Darunter auch sieben ÖFB-Stars.

Die mit Spannung erwartete Gruppenphase der diesjährigen Champions League ist erfolgreich zu Ende gegangen. Und trotz hochgespannter Erwartungen blieben größere Überraschungen aus. Die Creme de la Creme des europäischen Fußballs, angeführt von Titelverteidiger Manchester City, Real Madrid und Bayern München, haben sich alle souverän ihren Platz in der K.o.-Phase, die ab Februar über die Bühne geht, erkämpft.

ÖFB-Stars mischen Königsklasse weiter auf

Allerdings bleibt ein bitterer Beigeschmack. Denn Serienmeister Salzburg, verpasste in Gruppe D den Sprung in die nächste Runde. Zudem scheiterten die Bullen zum ersten Mal im fünften Antreten auch am internationalen Überwintern. Doch inmitten dieser Enttäuschung dürfen sich die österreichischen Fußballfans auf eine erfreuliche Nachricht freuen. Denn mit David Alaba (Real Madrid), Marko Arnautovic (Inter Mailand), Marcel Sabitzer (Dortmund), Konrad Laimer (Bayern München), Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner (alle RB Leipzig) schafften gleich sieben ÖFB-Stars den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse.

Bisherige Vorrunde ist ab 2024/25 Geschichte

Die bisherige Form der Gruppenphase in der Königsklasse ist seit dem späten Mittwochabend Geschichte. Ab der Spielzeit 2024/25 wird es keine acht Gruppen mit jeweils vier Teams mehr geben, von denen je zwei das Achtelfinale erreichen. Stattdessen tritt das Schweizer Modell in Kraft. Die Champions League wird zu einer Liga mit 36 Klubs, die sich alle in einer gemeinsamen Tabelle befinden. In der neuen Spielform bestreitet jeder Verein vier Heim- und vier Auswärtsspiele gegen acht verschiedene Gegner, die ausgelost werden. Nach Abschluss der Gruppenphase ziehen die Plätze eins bis acht direkt ins Achtelfinale ein, während die Plätze neun bis 24 in einer zusätzlichen K.o.-Runde um die restlichen acht Plätze kämpfen.

Diese Teams stehen im Viertelfinale: