So läuft die Champions League im TV

oe24 gibt einen Überblick über die Königklasse im heimischen Fernsehen.

Sky überträgt in der Saison 2025/26 nahezu alle Spiele der UEFA Champions League sowie die Europa League und die Conference League. Canal + hat am Mittwoch sowie am Donnerstag in der Europa bzw. Conference League das Pick-Recht.

Champions League: 91 Prozent live bei Sky

Insgesamt zeigt Sky 185 der 203 Partien der Königsklasse – inklusive des Endspiels in Budapest. Damit sind 91 Prozent aller Spiele live bei Sky zu sehen. Canal+ ergänzt das Angebot mit den restlichen 18 Begegnungen und überträgt das Finale parallel.

Neue Ligaphase: 17 von 18 Spielen exklusiv

In der neuen Ligaphase präsentiert Sky bis Ende Jänner pro Spieltag 17 von 18 Spielen live und exklusiv. Ein Match am Mittwoch läuft jeweils bei Canal+. Am 1. Spieltag zeigt Sky sechs Spiele am Dienstag, fünf am Mittwoch sowie alle sechs Partien am Donnerstag. Zu den Highlights zählt die „Heimkehr von King Kevin de Bruyne“ nach Manchester, die ebenfalls bei Sky zu sehen ist.

Top-Experten im Einsatz

Neben den bekannten Gesichtern Didi Hamann, Andi Herzog, Marc Janko und Lothar Matthäus (gemeinsam mit Sebastian Hellmann bei Topspielen direkt aus dem Stadion) stößt Jan-Age Fjörtoft neu zum Experten-Team hinzu. Bei Canal+ gibt, so wie in der letzten Saison ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, sein Fußball-Fachwissen weiter.

Europa League & Conference League

Auch am UEFA-Donnerstag bietet Sky Fußball pur: 323 von 342 Spielen der Europa League und Conference League laufen live beim Pay-TV-Sender. Von den drei österreichischen Teilnehmern Sturm, Salzburg und Rapid zeigt Sky jeweils zwei Partien pro Spieltag, eine weitere läuft bei Canal+. Am 1. Spieltag etwa überträgt Sky die Begegnung Midtjylland – Sturm.

Free-TV: Höhepunkte bei Servus und ORF

Im Free-TV zeigt ServusTV jeden Dienstag die Highlights der UEFA Champions League. Und der ORF? Wie bereits in der letzten Saison wird es erneut am Donnerstag um 23 Uhr im Free-TV eine Highlight-Sendung mit "allen Toren und den besten Szenen des Spieltags" geben. Diese wird in Kooperation mit Canal+ produziert.