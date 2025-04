SO verfolgen Sie Arnie & Co. im Königsklassen-Viertelfinale

Mit Konrad Laimer, Marko Arnautovic und David Alaba sind am Dienstag (21 Uhr, live Sky) gleich drei ÖFB-Stars im Rahmen der Champions League gefragt.

Das dürfen ÖFB-Fans nicht verpassen! Denn gleich drei unserer Nationalteamspieler wollen sich Dienstagabend (21 Uhr, live Sky) in Richtung Champions-League-Finale weiterkämpfen: Mittelfeldmotor Konrad Laimer (FC Bayern), ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic (Inter Mailand) sowie Kapitän David Alaba (Real Madrid) stehen mit ihren Teams allesamt im Königsklassen-Viertelfinale.

Laimer & Arnie scherzten über Aufeinandertreffen

Dabei könnten Laimer und Arnautovic sich sogar auf dem Platz gegenüberstehen. "Ich habe bei der Nationalmannschaft mit ihm schon ein bisschen gescherzt. Es ist immer schön, Kollegen zu sehen. Wir werden auch in München ein bisschen quatschen, aber am Ende wollen wir natürlich gewinnen", so Bayern-Star Laimer. Deutschlands Rekordmeister empfängt Italiens amtierenden Meister am Dienstag in München. Dabei plagen die Gastgeber allerdings große Verletzungssorgen.

Unter anderem Keeper-Ikone Manuel Neuer (Wade), das Abwehr-Duo um Alphonso Davies (Kreuzband) und Dayot Upamecano (Knie) sowie die Offensiv-Stars Kingsley Coman (Knöchel) und Jamal Musiala (Oberschenkel) stehen Coach Vincent Kompany nicht zur Verfügung. Umso stärker müsse das Team nun zusammenhalten, erklärte Laimer: "Wir suchen keine Ausreden, müssen als Mannschaft noch enger zusammenrücken und das gemeinsam auffangen. Wir haben immer noch genügend Qualität, um zu gewinnen, davon bin ich überzeugt."

Real setzt auf CL-Erfahrung

Im rund 920 Kilometer entfernten London ist mit Alaba ein weiterer ÖFB-Star gefordert. Der Abwehr-Boss kämpft mit Real um die Titelverteidigung, muss es dafür aber im Viertelfinale an Arsenal vorbeischaffen. Zumindest einen Vorteil haben die Madrilenen dabei, können sie sich mit 15 CL-Titeln nicht nur als Rekordchampion, sondern auch Königsklassen-Experten bezeichnen.

Diese Erfahrungen sind einiges wert, erklärte Erfolgstrainer Carlo Ancelotti: "Erfahrung in diesem Wettbewerb ist sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, dass man keine Angst davor hat, diese Spiele zu spielen, bei denen der Druck sehr hoch ist."

Dienstags-Partien live auf Sky

Wer nicht vor Ort in der Münchner Allianz Arena beziehungsweise im Emirates Stadium in London mit dabei sein kann, kann die Königsklassen-Spektakel auch gemütlich vor dem Fernseher mitverfolgen. Beide Partien werden von Sky übertragen, sind darüber hinaus aber auch auf DAZN zu sehen. Das Bayern-Inter-Duell ist außerdem auch auf Prime Video zu sehen.