Supercomputer: DIESER Verein gewinnt die Champions League

Im Finale könnte es zu einem echten Fußball-Leckerbissen kommen.

Endlich geht es mit den Achtelfinale der Champions League los. Bevor die Königsklasse nun in die entscheidende Phase eintritt, haben die Datenexperten von Opta anhand der Leistungen der Teams berechnet, wer am 31. Mai in München den Titel feiert.

Das Ergebnis ist dabei ein wenig überraschend: Der FC Liverpool wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 19,2 Prozent Champions-League-Sieger. Im Finale würde dabei der FC Barcelona warten.

© Opta Analyst ×

Sehr gute Chancen haben laut Supercomputer auch Inter Mailand (mit Marko Arnautovic), der FC Arsenal und Real Madrid (mit David Alaba).

Der Opta-Supercomputer hat die restlichen K.-o.-Runden der UEFA Champions League 2024/25 10.000 Mal simuliert, um die Wahrscheinlichkeit jeder Mannschaft zu analysieren, jede Phase des Wettbewerbs zu erreichen, sowie einen potenziellen Gewinner zu prognostizieren.