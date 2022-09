Tedes-K.O.? RB Leipzig-Coach vor dem Aus

Trainerdebatte bei RB Leipzig? Nach dem ernüchternden Saisonstart in der Liga und dem 1:4-Debakel in der Champions-League gegen Schachtar Donezk ist bei den Bullen aus Leipzig Cheftrainer Domenico Tedesco angezählt.

Der schwache Auftritt der Leipziger Bullen am Dienstag gegen Schachtar Donezk (1:4) war eine der Überraschungen zum Champions-League-Auftakt. Das Team von Domenico Tedesco wirkte in allen Belangen unterlegen. Auch in der Liga ist RB Leipzig noch nicht in Fahrt gekommen. In fünf Liga-Partien steht ein Sieg und und je zwei Remis und Niederlagen auf der Haben-Seite. Zuletzt blamierten sich die Herren von Tedesco mit 0:4 in Frankfurt. Lediglich im Cup zeigten die roten Bullen aus Sachsen eine solide Performance. Doch Platz 11 in der Liga und die verpatzte Champions-League-Partie gegen die Ukrainer ist nicht der Anspruch der Leipziger.

Auf dem 36-jährigen Italiener lastet jetzt gewaltiger Druck. Nach dem erstmaligen Pokalsieg im Vorjahr, erlebt Tedesco nun erstmals eine Schwächephase mit den Bullen. Wie lange die Vorstandsebene hier noch zusieht, ist unklar. Das kommende Programm hat es in sich. In den nächsten Runden der Bundesliga warten die Borussen aus Dortmund und Gladbach. In der Königsklasse geht es als nächstes zu Real Madrid, die derzeit makellos performen.

Auf die Frage, ob er mit einem Abgang rechnen muss, reagiert Tedesco folgendermaßen: „Darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich bin nach dem Spiel enttäuscht. Morgen sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus und wir blicken nach vorne auf Dortmund.“

Andreas Herzog schätzt die Situation auf Sky in Leipzig ein: "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Leipziger alles unternehmen, um das Spielglück auf ihre Seite zu ziehen. Die Mannschaft hat trotzdem Qualität. Sie muss nur das Spielglück erzwingen." Sky-Experte Peter Störger äußert sich wie folgt zur Trainer-Debatte: "Sie werden das einschätzen können, was der Kader hergibt. Und der Kader müsste viel hergeben. Sie werden abschätzen, ob es mit der Stimmung um den Trainer realistisch ist weiterzumachen. Wenn morgen ein anderer Trainer kommt und übermorgen spielt, kann das mit der Qualität funktionieren."

Tedesco betreut RB Leipzig seit Dezember 2021.