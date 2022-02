UEFA verlegt Champions League Finale

Paukenschlag! Medienberichtigen zufolge soll eine Verlegung des Champions-League-Finale bereits beschlossene Sache sein. Das Endspiel hätte am 28. Mai in St. Petersburg stattfinden sollen. Wegen der Angriffe von Russland will sich die UEFA auf einen neuen Austragungsort festlegen. Dieser ist aktuell noch offen.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.