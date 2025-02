Hammer-Los für die Hütteldorfer! SK Rapid muss es im Conference-League-Achtelfinale mit Borac Banja Luka aufnehmen.

Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Borac belegt in der bosnischen Meisterschaft aktuell den zweiten Platz. Spieltermine sind der 6. und 13. März, Rapid bestreitet das Rückspiel im eigenen Stadion. Die Grün-Weißen hatten die Ligaphase als viertbestes Team beendet und sind daher in der K.o.-Phase als Nummer vier gesetzt.