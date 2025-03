Historische Chance! Rapid kämpft gegen Borac um das CL-Viertelfinale

Rapid Wien empfängt am Donnerstag FK Borac zum entscheidenden Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale der Conference League. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist die Ausgangslage vielversprechend.

Am Donnerstag (18:45 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) steht für Rapid das erste von zwei Spielen mit dem Prädikat "richtungsweisend" an. Im Achtelfinale der Fußball-Conference-League geht es gegen den FK Borac um den Einzug unter die letzten acht. Drei Tage später kämpfen die Hütteldorfer wieder daheim gegen den GAK um einen Platz in der Bundesliga-Meistergruppe.

Klauß fordert Reaktion nach Hartberg-Niederlage

Geschäftsführer Steffen Hofmann sprach angesichts des engen Spielplans von einer „stressigen Woche“. Klauß bestätigte: „Es ist schon stressig. Nach so einem Spiel und nach so einer Leistung wie in Hartberg kann man nicht direkt zur Tagesordnung übergehen.“ Die Mannschaft habe aber erkannt, dass eine deutliche Leistungssteigerung nötig sei. „Allen ist bewusst, in welcher Situation wir sind, dementsprechend erwarte ich eine Reaktion“, so der Coach.

Hinspiel als Warnung

Borac wird wie im ersten Duell auf eine kompakte Defensive setzen. „Man hat schon im Hinspiel gesehen, dass Borac wenig Chancen braucht, um ein Tor zu erzielen. Das ist ein Warnsignal“, warnte Klauß. Mehr Offensivdruck soll für den Erfolg sorgen. Eine mögliche Entscheidung im Elfmeterschießen wurde nicht speziell trainiert, da Klauß den Druck einer realen Spielsituation als nicht simulierbar ansieht.

Volles Stadion, kein Gästesektor

Für die Partie im Allianz Stadion waren Mittwochmittag nur noch wenige Restkarten erhältlich. Über 22.000 Fans werden erwartet. Der Gästesektor bleibt aufgrund einer UEFA-Strafe gegen Borac gesperrt.