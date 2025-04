Hochrisikospiel! Fan-Alarm vor Rapid-Spiel in Schweden

Das Duell gegen Djurgårdens IF wird auch für die Exekutive zur Belastungsprobe.

Rapid greift nach dem Europacup-Himmel! Am Donnerstag (21 Uhr, live Canal+) startet der SK Rapid in das neunte Viertelfinale seiner Clubgeschichte – das erste seit dem legendären Lauf ins Finale des Cup der Cupsieger 1996. In der UEFA Conference League geht’s für die Hütteldorfer in Stockholm gegen Djurgårdens IF um alles. Gelingt der Aufstieg, stehen die Wiener zum vierten Mal in einem europäischen Halbfinale – und überholen damit den Stadtrivalen Austria Wien, der bislang dreimal ein Europacup-Halbfinale erreichte.

Rapid-Fans sollen nicht singen

Die Viertelfinal-Duelle zwischen Rapid und Djurgården markieren das 25. Mal, dass ein österreichischer Verein in einem Europacup-Viertelfinale steht – bisher stiegen neunmal die österreichischen Vertreter auf.

Vorsicht, Hochrisikospiel! Rapid reist mit 1.500 Fans in den Gästesektor und rund 200 Anhängern auf der Längsseite der 3Arena in Stockholm (Kapazität: 30.000). Die Partie wurde von der UEFA und lokalen Behörden als Hochrisikospiel eingestuft. Der SK Rapid empfiehlt seinen Anhängern, auf Fangesänge und Fan-Artikel in der Innenstadt und im Stadion zu verzichten, um mögliche Konflikte zu vermeiden.

Fan-Freundschaft mit Hammarby

Die Fan-Gegnerschaft beider Clubs ist nicht ohne. Djurgårdens Hooligans sorgten erst im Oktober 2023 für einen Spielabbruch im Stockholm-Derby gegen Hammarby IF, als Pyrotechnik und Böller geworfen wurden. Das Spiel musste in der folgenden Woche ohne Fans fortgesetzt werden.

Doch zwischen den Rapid-Fans und Hammarby gibt es eine bekannte Fan-Freundschaft. Beide Fan-Lager eint ihre Leidenschaft für die Farben Grün und Weiß.