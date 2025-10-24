Alles zu oe24VIP
Stöger
© GEPA

Nach 0:3-Debakel

Italiener ziehen über Rapid her: "Mittelmäßig", "Stöger wackelt"

24.10.25, 11:26
Rapids Krise spitzt sich zu – auch in Italien hagelt es Kritik nach dem 0:3 gegen Fiorentina in der Conference League. 

Nach dem klaren 0:3 gegen die Fiorentina in der Conference League ist Rapid Wien auch international Thema – allerdings nicht im positiven Sinn. Italiens Sportblätter machen die Hütteldorfer regelrecht nieder. 

Die Gazzetta dello Sport schreibt:

„Peter Stögers Trainerstuhl wackelte bereits vor dieser Niederlage. Eine weitere Pleite in der Meisterschaft würde ihn endgültig zum Rücktritt zwingen, doch er trägt nicht allein die Schuld an dieser Misere: Die Qualität seiner Spieler lässt zu wünschen übrig.“

„Blasses Bild“ – Vergleich mit Vorjahr

Auch der Corriere dello Sport lässt kein gutes Haar an Rapid und analysiert:
„Stöger spürt zwar die Last der Ausfälle einiger Spieler, doch sein Rapid ist nur noch ein blasses Bild jener Mannschaft, die im vergangenen Jahr das Viertelfinale der Conference League erreicht hat.“

„Mittelmäßige Rapidler“ geben Fiorentina Auftrieb

Die Tuttosport lobt zwar Fiorentina, stellt aber auch fest: „Die Conference League ist zwar nicht die Serie A, doch der Erfolg gegen die mittelmäßigen Rapidler könnte für den Neustart in der Meisterschaft wichtig sein.“

Stöger bleibt vage – Hedl patzt erneut

Trainer Peter Stöger zeigte sich nach dem fünften Pflichtspiel ohne Sieg angeschlagen, kündigte aber Veränderungen an:
„Manchmal geht Klarheit über Harmonie.“ Welche Konsequenzen das hat, ließ er offen: „Es ist schon notwendig von meiner Person, dass ich mit meiner Erfahrung versuche, einiges aufzubrechen.“

Gegen Fiorentina offenbarte sich erneut ein Problem: Goalie Niklas Hedl patzte gleich zweimal – einer der Fehler führte zum frühen 0:1. Der Keeper selbst gab sich selbstkritisch: „Ich habe eine schwere Phase, es ist derzeit nicht einfach für mich. Aber ich bin kein Typ, der aufgibt.“

