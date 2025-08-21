Pilz-Alarm in Györ: Rapid kämpft um Conference-League-Ticket

Rapid Wien trifft im Play-off der Conference League auf ETO Györ. Das Hinspiel steigt am Donnerstag (19 Uhr, live ORF 1) in Ungarn – auf einem von Pilz befallenen Rasen. Trainer Peter Stöger warnt vor dem Gegner und fordert volle Konzentration.

Für Rapid geht es um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Heute wartet ETO Györ (im Sport24-Liveticker ab 19 Uhr). Trainer Peter Stöger sieht sein Team gut vorbereitet, warnt jedoch: „Es wird eine machbare Aufgabe – wenn wir alles abrufen.“

Stöger: „Nichts ist einfach im Europacup“

Die Hütteldorfer sind in dieser Saison noch ungeschlagen, dennoch mahnt Stöger: „Györ ist eine gute Mannschaft, die ein starkes Frühjahr gespielt hat, finanziell gut dasteht und offensiv gefährlich ist.“ Besonders bei Standardsituationen sieht der Trainer Risiken. Auch Sportdirektor Markus Katzer erinnerte an das knappe Weiterkommen gegen Dundee United: „Wir müssen schon an unser Leistungslimit gehen.“

Erinnerungen an Stögers Zeit in Ungarn

Für Stöger ist das Gastspiel in Györ eine Rückkehr. 2021 war er Trainer von Ferencvaros Budapest, kennt die Szene und warnt vor „außergewöhnlichen Schützen“. Györ holte zuletzt ein 7:2 gegen MTK Budapest und steht in der Liga auf Rang sechs.

Pilzbefall und gesperrte Tribüne

Besondere Schlagzeilen liefert das Stadion. Der Rasen im 16.000 Plätze fassenden ETO Park ist von einem Pilz befallen, eine Tribüne bleibt gesperrt. Mehr als 500 Rapid-Fans werden trotzdem im Auswärtssektor erwartet.

Erster Vergleich im Europacup

Zwischen Rapid und Györ kommt es zum ersten Europacup-Duell. Für zusätzliche Brisanz sorgt Jovan Zivkovic. Der 19-Jährige wechselte im Sommer von Hütteldorf nach Westungarn und soll sich in Györ entwickeln. Trainer Balazs Borbely setzt auf junge Talente und Legionäre aus den Nachbarländern.

Ziel: Gruppenphase sichern

Für Rapid zählt ein Resultat, das Hoffnung für das Rückspiel in Wien macht. Dort will der Rekordmeister das Ticket für die Gruppenphase fixieren – ein sportlich wie finanziell wichtiger Schritt.