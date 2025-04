Rapid-Hammer: Burgstaller steht vor Blitz-Comeback

Der 35-Jährige reiste mit nach Stockholm.

Rapid-Stürmer Guido Burgstaller könnte knapp vier Monate nach dem schweren Angriff auf ihn in der Wiener Innenstadt wieder Teil eines Kaders am Spieltag sein.

Der Kärntner flog am Mittwoch mit dem Team nach Stockholm, wo am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel in der Fußball-Conference-League gegen Djurgårdens IF auf dem Programm steht.

Nicht als Tourist dabei

Burgstaller reise jedenfalls nicht als Tourist mit, sondern sei laut Trainer Robert Klauß spielfit. „Wir entscheiden je nach Spielverlauf, ob es sinnvoll ist, ihn einzuwechseln.“ Der Stürmer könne der Mannschaft jedenfalls noch einmal einen richtigen Schub geben.

Ein 23-Jähriger hatte Burgstaller im Dezember einen Faustschlag versetzt, der Sportler zog sich beim Sturz eine schwere Kopfverletzung zu.