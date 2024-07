Schicksalsspiel für Wiener Austria

Für die Wiener Austria geht es am Mittwoch (20.30 Uhr, ORF 1) ins Rückspiel der zweiten Quali-Runde zur Conference League gegen Ilves Tampere.

Das erste Heimspiel von Trainer Stephan Helm bei der Wiener Austria ist bereits ein Schicksalsspiel. Am Mittwoch (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker) stehen die "Veilchen" in der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League unter Zugzwang, es gilt ein 1:2 aus dem Hinspiel beim finnischen Cupsieger Ilves Tampere aufzuholen. "Ich bin zuversichtlich, dass es in unsere Richtung gehen wird", sagte Mittelfeldregisseur Dominik Fitz. Auch Trainer Stephan Helm sprach von einer "guten Chance".

Neues Selbstvertrauen getankt

Mit dem souveränen 6:0 in der ersten Runde des ÖFB-Cups beim Regionalligisten FC Pinzgau Saalfelden holte sich die Austria am Sonntag wieder etwas Selbstvertrauen. Helm rotierte in Salzburg dank der schnellen Führung wie geplant, wodurch der Neo-Coach gegen den Tabellenvierten aus Finnland "aus dem Vollen schöpfen" kann.

Mit dem ersten Saisonsieg im Rücken soll auch die Hürde Tampere genommen werden, vor allem die defensiven Aussetzer wie bei der Hinspiel-Niederlage sollen vermieden werden. "Es wird wichtig sein, dass wir bei den Umschaltsituationen sehr aufmerksam sind", betonte Helm. "Wir werden die Sachen ansprechen, die letzte Woche nicht so funktioniert haben", ergänzte Fitz. "Für uns ist es extrem wichtig, dass wir die Null halten. Wir müssen schauen, dass wir defensiv gut stehen."

Helm: "Vorteil liegt bei den eigenen Fans."

Ein möglicher Aufstieg gegen den finnischen Vertreter würde neben wertvollen Einnahmen für die chronisch leere Vereinskasse wohl auch ein Duell gegen Djurgårdens IF bringen. Der schwedische Topclub aus Stockholm setzte sich im Hinspiel gegen Progres Niederkorn aus Luxemburg mit 3:0 durch.

Ilves hatte am Wochenende spielfrei und deshalb reichlich Zeit, sich vom heimischen Kunstrasenplatz in Tampere auf den Naturrasen im "Viola Park", wie das Austria-Stadion international heißt, einzustellen. "Für den Gegner ist es ein bisschen ein ungewohnteres Terrain", sagte Helm, der allerdings betonte: "Vielmehr liegt der Vorteil bei den eigenen Fans, die eine zusätzliche Energie erzeugen können."

Freude nach Drago-Rückkehr

Vor dem Europacup-Duell sorgte die Rückkehr von Aleksandar Dragovic für zufriedene Gesichter in Wien-Favoriten. Am Dienstag wurde der 100-fache ÖFB-Teamspieler offiziell vorgestellt, seinen ersten Einsatz wird der 33-jährige Innenverteidiger, der ablösefrei von Roter Stern Belgrad für drei Jahre in die Heimat wechselte, aber wohl erst in der kommenden Woche absolvieren. Für das Spiel gegen Tampere wäre der Routinier ohnehin nicht spielberechtigt.

Ebenfalls bald verkündet wird die Verpflichtung des 19-jährigen Stürmers Kante Abdoulaye aus der Elfenbeinküste, dessen Bruder habe laut Austria-Sportvorstand Jürgen Werner ein Foto nach der Vertragsunterzeichnung geleakt. Das Transferprogramm der Austria ist in diesem Sommer damit abgeschlossen, erklärte Werner. "Damit machen wir das Buch zu."

In den kommenden Wochen wird nun mit den beiden Offensivspielern Muharem Huskovic (21) und Andreas Gruber (29) verhandelt, deren Verträge laufen im nächsten Sommer aus. "Wir haben die Gespräche mit beiden schon aufgenommen", sagte Werner. "Da gibt es sicher in den nächsten Wochen Informationen dazu."

Mögliche Aufstellungen

Austria: Sahin-Radlinger - Potzmann, Martins, Galvao - Ranftl, Barry, Fischer, Guenouche - Fitz - Malone, HuskovicIlves: Virtanen - Mäenpää, Miettunen, Pikkarainen - Jukkola, Arifi, Popovitch, Jorginho - Stjopin, Veteli - Haarala