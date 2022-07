Wolfsberger AC gegen Gzira oder Nis, Rapid trifft auf Limasol oder Baku

Rapids kommender Gegner in der 3. Qualirunde würde Aris Limassol oder Neftci Baku heißen.

Der Wolfsberger AC trifft in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference League (4. und 11. August) entweder auf den maltesischen Club Gzira oder den den serbischen Vertreter Radnicki Nis. Die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon bescherte am Montag auch Rapid Gewissheit: Nimmt Grün-Weiß an diesem bzw. kommenden Donnerstag die Hürde Lechia Gdansk, trifft man in der dritten Qualirunde entweder auf Aris Limassol (Zypern) oder Neftci Baku (Aserbaidschan).

Gzira, Vierter der abgelaufenen maltesischen Meisterschaft, und Nis, in Serbien 2021/22 ebenfalls Vierter, bestreiten ihre Zweitrundenpartien so wie Rapid diese und nächste Woche. Der WAC trägt das erste Spiel zuhause aus, bei Rapid wäre es umgekehrt. Die Wiener machten im Sommer 2021 eine gute Erfahrung mit einem zypriotischen Vertreter, eliminierten in der Europa-League-Quali Anorthosis Famagusta.