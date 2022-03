Barcelona muss bei Galatasaray liefern

Für den FC Barcelona könnte die Europa-League-Reise verfrüht in Istanbul enden.

Die aus der Champions League umgestiegenen Katalanen stehen am Donnerstag (18.45 Uhr, live ORF 1) gegen Galatasaray unter Druck. Das Duell im ausverkauften Ali-Sami-Yen-Stadion verspricht nach der Nullnummer im Hinspiel Spannung pur. Blickt man auf den Kaderwert, sollte Barcelona (651 Mio. €) die Oberhand gegen den türkischen Spitzenklub (106 Mio.) behalten.

Aubameyang im Fokus

Auch dank Pierre-Emerick Aubameyang. Der Barcelona-Neuzugang schlug wie eine Bombe ein: In sechs Spielen traf er gleich fünf Mal! Aubameyang & Co. müssen liefern - denn ein Aus würde das Stimmungsbarometer ausgerechnet vor dem anstehenden Clasico am Sonntag gegen Real Madrid weiter sinken lassen.