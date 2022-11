Der FC Red Bull Salzburg kennt seinen Gegner für die Europa League. Matthias Jaissle trifft mit den Bullen auf die von Jose Mourinho betreute AS Roma. Champions-League-reif klingt der Kracher zwischen dem FC Barcelona und Manchester United.

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg bekommt es in der Zwischenrunde der Europa League mit AS Roma von Trainer Jose Mourinho zu tun. Das hat die Auslosung am Montag in der UEFA-Zentrale in Nyon ergeben. Als Gruppendritter hatten die "Bullen" in der Champions League den Umstieg in den zweitgrößten Europacup-Bewerb geschafft, die Roma hatte die EL-Gruppenphase auf Rang zwei beendet. In der Vorsaison hatte der Club die erstmals ausgespielte Conference League gewonnen.

Spieltermine sind der 16. und 23. Februar 2023. Der Sieger steht im Achtelfinale, trifft dort auf einen der acht EL-Gruppensieger.

Die jüngsten Erinnerungen der Salzburger an die Europa League, die der Club zwischenzeitlich als "unseren Bewerb" ausrief, sind gut. 2018 musste man sich erst im Halbfinale Olympique Marseille beugen, 2019 erreichten Andreas Ulmer und Co. immerhin das Viertelfinale. 2020 und 2021 scheiterte man nach Umstieg aus der CL allerdings jeweils in der Zwischenrunde an Eintracht Frankfurt bzw. Villarreal.

Die Partien zur Europa-League-Zwischenrunde in der Übersicht:

FC Barcelona - Manchester United

Juventus Turin - FC Nantes

Sporting Lissabon - FC Midtjylland

Shakhtar Donetsk - Stade Rennes

Ajax Amsterdam - Union Berlin

Bayer Leverkusen - AS Monaco

Sevilla - PSV Eindhoven

FC Salzburg - AS Roma