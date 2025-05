Halbfinal-Duell: Bilbao empfängt ManUtd im San Mamés

Athletic Bilbao trifft im Europa-League-Halbfinale auf Manchester United – zwei Clubs, ein Ziel: die Champions League. Doch nur einer kann den Traum am Ende leben.

Die Basken setzen am Donnerstag (21 Uhr/live Sport24-Liveticker) auf ihre Heimstärke, während ManUtd trotz schwacher Premier-League-Saison in Europa noch ungeschlagen ist.

United mit schwacher Liga, starker Europa-Form

Die Red Devils stecken in der Premier League im Abstiegskampf (Platz 14), blieben in der Europa League aber unbesiegt. Nach Siegen gegen Real Sociedad und Lyon wollen sie den Titel als Ticket für die Champions League nutzen.

Europacup-Hoffnungen trotz Liga-Durst

Die Basken liegen in der LaLiga auf Platz 3 und kämpfen um die Champions League. In der Europa League überzeugten sie in der Gruppenphase (19 Punkte) und schalteten Rom und Rangers aus. Im Pokal scheiterten sie im Halbfinale an Barcelona.

Historische Duelle

Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Teams fand 2011/12 in der Europa League statt – Bilbao gewann beide Partien (3:2, 2:1). Im letzten Testspiel (2023) trennten sie sich 1:1.

Erwartete Aufstellungen

Athletic Bilbao:

Agirrezabala – De Marcos, Vivian, Álvarez, Berchiche – Jauregizar, Galarreta – I. Williams, Berenguer, N. Williams – Sancet

Manchester United:

Onana – Lindelöf, Maguire, Yoro, Dalot – Casemiro, Ugarte – Garnacho, Fernandes, Rashford – Højlund