Roter Stern setzt auf den Arnautovic-Turbo

Neben Sturm Graz ist am Mittwoch (21 Uhr/live auf Sky) zum Start der neuen Europa-League-Saison auch Marko Arnautovic im Einsatz. Mit Roter Stern will der ÖFB-Superstar im Heimspiel gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow die ersten wichtigen drei Punkte einfahren.

Als amtierender serbischer Meister sicherte sich Roter Stern Belgrad die Chance, in der neuen Saison in der UEFA Champions League anzutreten. In den Playoffs um ein Ticket scheiterte die Mannschaft um ÖFB-Rekordteamkicker Marko Arnautovic jedoch an Paphos und muss sich nun mit der Teilnahme an der Europa League begnügen.

Zum Auftakt empfangen die Serben heute (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) den schottischen Meister Celtic Glasgow. Mit dem Rückenwind aus der heimischen Liga wollen die Rot-Weißen nun auch international für Furore sorgen: Mit sieben Siegen aus sieben Spielen führt Roter Stern die serbische Superliga immerhin souverän an. Diese starke Form bestätigte das Team auch bei der Generalprobe am vergangenen Samstag: Im prestigeträchtigen Derby gegen Stadtrivale Partizan Belgrad feierten sie einen 2:1-Auswärtssieg.

Bonus-Zahlungen sollen Arnie in Schwung bringen

Arnautovic, der erst im Sommer für 2,5 Millionen Euro in die serbische Hauptstadt wechselte und damit als Rekordtransfer der serbischen Superliga gilt, sollte Roter Stern eigentlich in die Champions League führen. Bislang stehen bei dem 36-Jährigen in sechs Pflichtspielen jedoch erst ein Tor und drei Assists auf dem Konto – der Wiener wartet also noch auf den großen Durchbruch.

Gegen Celtic soll nun der „Arnie-Turbo“ endgültig zünden. Als zusätzliche Motivation dienen die Bonuszahlungen in seinem Vertrag: Allein für den Einzug in die Europa League erhielt Arnautovic 50.000 Euro, für jeden Punkt und jedes Tor gibt es 5.000 Euro oben drauf.Brisant: Brisant: In der Ligaphase trifft Arnautovic zudem auch auf Sturm Graz.