Thomas Letsch
Europa League

Salzburg in Lyon! Bullen jagen ersten EL-Punkt ohne Kapitän

01.10.25, 14:08 | Aktualisiert: 01.10.25, 16:58
Red Bull Salzburg steht in Lyon der nächste Europapokal-Brocken bevor. Ohne verletzten Kapitän Bidstrup wollen die Bullen den ersten Punkt holen. Lyon trumpft mit zwei Weltmeistern und einer starken Defensive auf.

Red Bull Salzburg will am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) in Lyon endlich den ersten Europa-League-Punkt einfahren. Nach der bitteren Nachspielzeit-Pleite gegen Porto wartet gleich der nächste Hammer. Ohne ihren verletzten Kapitän Mads Bidstrup treten die Salzburger beim französischen Top-Club Olympique Lyon an.

Mit neuem Mut im Gepäck

Die Bullen reisen mit frischem Selbstvertrauen nach Frankreich. Der 2:1-Sieg in Tirol hat den Liga-Kater vertrieben. "Wir sind nicht vor Ehrfurcht erstarrt, wissen aber genau, was auf uns zukommt", sagt Trainer Thomas Letsch. Lyon ist aktuell Tabellenzweiter in Frankreich und hat sein EL-Auftaktspiel klar gewonnen.

Lyon mit Weltmeister-Power

Gegen sich haben die Salzburger zwei Weltmeister: Corentin Tolisso (Frankreich 2018) und Nicolás Tagliafico (Argentinien 2022). Dazu kommt Youngster Malick Fofana, der für Gefahr sorgt. Besonders fies: Lyons Defensive. Sechs von sieben Spielen gewannen die Franzosen ohne Gegentor.

Bidstrup-Lücke muss gefüllt werden

Kapitän Bidstrup fehlt mit Oberschenkelproblemen. Zwei aus Diabate, Diambou und Gourna-Douath übernehmen das defensive Mittelfeld. Lyon-Coach Fonseca warnt trotzdem vor Salzburg: "Eine der stärksten Mannschaften, die wir bisher gesehen haben."

Mögliche Aufstellungen:

Olympique Lyon - Red Bull Salzburg

  • Anpfiff: 21.00 Uhr
  • Stadion: OL Stadium, Decines-Charpieu
  • Schiedsrichter: Treimanis/LAT

Ergebnisse 2024/25:

  • keine

Lyon: Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico - Morton, Tessmann, Tolisso - Karabec, Satriano, Fofana

Es fehlen: Abner Vinicius (Adduktoren), Mangala, Nuamah (beide Knie), Descamps (Handgelenk)

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Diabate, Diambou - Yeo, Alajbegovic - E. Baidoo, Ratkov

Es fehlen: Bidstrup (Oberschenkel), Mellberg, Kawamura, Konate (alle Knie), Sulzbacher (Sprunggelenk)

Live auf ServusTV und Sky.

