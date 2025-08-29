Spannung steigt! Lostag für unsere Eurofighter

Kaum ist die Champions-League-Lostrommel geleert, geht’s schon weiter: Ab 13 Uhr werden im Grimaldi Forum in Monaco die Gegner unserer Eurofighter RB Salzburg, Sturm Graz und Rapid ausgelost. Sport24 ist live dabei.

Der Traum von der Champions League ist geplatzt – doch für Österreichs Top-Klubs geht es nahtlos weiter. Meister Sturm Graz und Vizemeister Salzburg blicken in wenigen Augenblicken gespannt nach Monaco, wo die Europa-League-Ligaphase ausgelost wird. Doch damit nicht genug! Auch Rapid bleibt international vertreten: Die Hütteldorfer lösten am Donnerstag mit dem 2:0-Heimsieg über Györi ETO das Ticket für die Conference-League-Ligaphase – und erfahren ebenfalls heute ihre Gegner.

HIER ist der Liveticker zur Europa-League-Auslosung

Jetzt entscheidet das Losglück, welche Gegner auf unsere drei Eurofighter warten – Sport24 hält Sie im Liveticker auf dem Laufenden.