Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Europa League
Auslosung
© Getty

Liveticker

Spannung steigt! Lostag für unsere Eurofighter

29.08.25, 12:30
Teilen

Kaum ist die Champions-League-Lostrommel geleert, geht’s schon weiter: Ab 13 Uhr werden im Grimaldi Forum in Monaco die Gegner unserer Eurofighter RB Salzburg, Sturm Graz und Rapid ausgelost. Sport24 ist live dabei. 

Der Traum von der Champions League ist geplatzt – doch für Österreichs Top-Klubs geht es nahtlos weiter. Meister Sturm Graz und Vizemeister Salzburg blicken in wenigen Augenblicken gespannt nach Monaco, wo die Europa-League-Ligaphase ausgelost wird. Doch damit nicht genug! Auch Rapid bleibt international vertreten: Die Hütteldorfer lösten am Donnerstag mit dem 2:0-Heimsieg über Györi ETO das Ticket für die Conference-League-Ligaphase – und erfahren ebenfalls heute ihre Gegner. 

HIER ist der Liveticker zur Europa-League-Auslosung

Jetzt entscheidet das Losglück, welche Gegner auf unsere drei Eurofighter warten – Sport24 hält Sie im Liveticker auf dem Laufenden. 

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
 13:08

Jetzt wird es Ernst...

...nach kurzer Modus-Erklärung und nostalgischem Rückblick auf die Vorsaison geht’s endlich ans Eingemachte. Und weil Salzburg im Topf 1 liegt, dürfen die Bullen als Erste ihre Gegner serviert bekommen.

 13:05

"Losfee" hört auf den Namen...

...Jürgen Klinsmann! Der Ex-DFB-Coach übernimmt heute jene Showrolle, die gestern noch Zlatan Ibrahimovic und Kaka bei der Champions-League-Auslosung innehatten.

GettyImages-2232494250.jpg © Getty

 13:01

Es geht los...

...die Europa-League-Hymne schallt durch den Saal, dazu flimmern alle bisherigen Sieger über die Leinwand – ein echtes Schmankerl für Fußballromantiker

 12:56

Rapids mögliche Gegner in der Conference-League

Anschließend zur Europa-League-Auslosung folgt die Ziehung der Conference League. Nach den gestrigen Quali-Entscheidungen sind auch hier die Lostöpfe fix. Mit Rapid ist nur ein heimischer Klub dabei – dafür gleich als Topf-1-Team gesetzt.

Conference League © UEFA

 12:50

Bevor die Kugeln rollen...

...der Modus im Schnelldurchlauf: Vier Töpfe mit je neun Teams. Jeder Klub absolviert acht Spiele – vier daheim, vier auswärts. Die Top Acht marschieren direkt ins Achtelfinale. Die Plätze 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für Rang 25 bis 36 heißt es: Europa adé. Ab der K.o.-Phase gilt dann wieder der bekannte Modus mit Hin- und Rückspiel.

 12:46

Bullen veranstalten Watch-Party

Der heimische Vizemeister wird die Auslosung gemeinsam vor dem TV verfolgen. "Die Europa League ist ein geiler Wettbewerb, da wollen wir auch eine gewisse Rolle spielen", verlautete Letsch.

 12:37

Letsch wünscht sich Stuttgart

In der Ligaphase warten auf Salzburg und Sturm je vier Heim- und vier Auswärtsspiele – mit der Chance auf echte Kracher. Salzburg-Coach Thomas Letsch hat schon einen Favoriten: „Ich komme aus der Stuttgarter Ecke, der VfB wäre ein nettes Los“, meinte der Deutsche augenzwinkernd. Spannend wären auch Begegnungen mit Fenerbahce, wo zuletzt Startrainer José Mourinho vor die Tür gesetzt wurde, oder mit Roter Stern Belgrad samt ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic. Da ist Zündstoff garantiert.

 12:31

Salzburg & Sturm zuerst an der Reihe

Bald wird es ernst – die Europa-League-Auslosung steht zuerst an! Bevor der Supercomputer im edlen Grimaldi Forum in Monaco jedoch seine Rechen-Magie entfesselt, werfen wir noch schnell einen Blick in die Lostöpfe. Salzburg thront in Topf 1 während Sturm in Topf 3 lauert.

Europa League.jpg © UEFA

 12:30

Herzlich willkommen...

...zum Live-Ticker der Europa- & Conference-League-Auslosung! Oder besser gesagt: zur großen „UEFA-Lotterie 2.0“. Denn klassisch Kugeln ziehen war gestern – heute entscheidet ein Supercomputer über Glück und Pech. Statt 32 sind nun 36 Teams im Topf, Gruppen gibt’s nicht mehr. Dafür verteilt die Maschine in Monaco innerhalb von 45 Minuten ganze 144 Duelle. Jackpot oder Horror-Los? Alles nur noch eine Frage der Software.

 12:30

Dreifach-Power für Österreich!

Mit RB Salzburg, Sturm Graz und Rapid stehen heute gleich drei heimische Vertreter in den Startlöchern – gestern noch ohne ÖFB-Glanz in der Champions League, heute dafür die volle Dröhnung. Die Bullen und Blackies stürmen in die Europa League, während Rapid in der Conference League für grün-weißes Feuerwerke sorgen will.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken