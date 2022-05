× Totale Ekstase! So irre feierten Frankfurt-Fans

Eintracht-Fans sind im Titel-Himmel! Jubel, Extase, endlose Freude über den ersten internationalen Pokal nach 42 Jahren.

Das Titel-Wunder ist perfekt! 42 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Cups führt ÖFB-Trainer Oliver Glasner Frankfurt zum großen Coup in der Europa League. Die Eintracht setzte sich im Final-Thriller von Sevilla 6:5 nach Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers durch. 43.000 Fans machten das Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zum Hexenkessel. Der verletzte Martin Hinteregger drückte Frankfurt von der Bank aus die Daumen.

"Der Abend hat gezeigt, dass wir als Mannschaft funktionieren. Jetzt werden wir vier Tage mit unseren Fans feiern", so Frankfurt-Trainer Oliver Glasner. Als der letzte Elfmeter verwandelt war, gab es kein Halten mehr: Spieler, Trainer und vor allem die Fans machten nach dem Finalsieg die Nacht zum Tage. Und Zuhause? Dort war die Ekstase beim Public Viewing im Frankfurter Stadion perfekt. Binnen Minuten füllten sich die Straßen: Autofahrer starteten Hupkonzerte, Mini-Korsos bildeten sich, Fans schwenkten ihre Schals, schrien und sangen. Fremde lagen sich jubelnd in den Armen. „Es war eine unglaubliche Europa-League-Reise. Jetzt sind wir einfach glücklich, mit den Fans feiern zu können“, sagte Rode.

„Dafür gibt es keine Worte, das ist einfach zu viel. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, am 10. August spielst du gegen Liverpool oder gegen Real Madrid im Supercup, da laufen dann einfach die Tränen. Das war ein verdammt enges Spiel, da bist du auch ein bisschen ein glücklicher Gewinner. Aber Fußball ist so, es wird mit Toren entschieden“, jubelte Eintracht-Präsident Peter Fischer im RTL-Interview. „Respekt natürlich auch für den Gegner, Respekt für diese Mannschaft. Aber heute heißt es nur: Freuen, Feiern, diesen verdammten Pokal nach Frankfurt bringen.“

„Werde aus diesem Pott saufen“

Er sprach vom „größten Moment in unserer Vereinsgeschichte“. „Mir hat es jeder verboten, trotzdem habe ich gesagt, ich werde heute Nacht aus diesem Pott saufen und das werde ich dann auch“, kündigte er an.

Einige feierwütige Fans schossen auch über das Ziel hinaus. In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Frankfurter Innenstadt zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei. "Es ist ein einziges Scherbenmeer", sagte ein Polizeisprecher. Unter anderem sei ein Funkwagen von feiernden Menschen zertrampelt worden, nachdem sie auf das Dach geklettert waren. Einsatzkräfte wurden mit Flaschen beworfen, wie die Frankfurter Polizei auf Twitter schrieb.

Die meisten Fans feierten den historischen Eintracht-Sieg dagegen friedlich, laut und ausgelassen auf den Straßen. Erst sehr spät kehrte Ruhe ein. An diesem Donnerstag geht die Party allerdings weiter, wenn die Eintracht-Spieler auf dem Balkon des Frankfurter Römerbergs erscheinen werden. Rund 100.000 Fans werden erwartet.

Fünf deutsche Klubs in der Champions League

Nach dem Triumph von Eintracht Frankfurt in der Europa League steht übrigens auch fest, dass die deutsche Bundesliga in der kommenden Saison erstmals fünf Starter in der Gruppenphase der Champions League stellt: Meister FC Bayern, Vize Borussia Dortmund sowie der Dritte Bayer Leverkusen und Vierte RB Leipzig hatten sich über die am vergangenen Wochenende abgeschlossene Liga qualifiziert. Die Eintracht bekommt den Startplatz als Sieger des zweitgrößten europäischen Wettbewerbs.