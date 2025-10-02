Wie vor 25 Jahren: Sturm gewinnt gegen Rangers mit 2:1

Sturm Graz hat das Europacup-Comeback perfekt gemacht. Die Steirer schlugen die Glasgow Rangers mit 2:1 - genau wie vor 25 Jahren. Horvat und Kiteishvili trafen für die Hausherren.

Sturm Graz hat einen magischen Europacup-Abend erlebt. Die Steirer schlugen die Glasgow Rangers mit 2:1 und wiederholten damit den Erfolg von vor 25 Jahren. Vor 15.532 Fans feierte die Mannschaft von Jürgen Säumel den ersten Sieg in dieser Europa-League-Saison.

Blitzstart mit Horvat-Treffer

Bereits in der 7. Minute brachte Tomi Horvat die Grazer in Führung. Der Slowene erzielte sein erstes Europacup-Tor für Sturm und setzte die Rangers früh unter Druck. Fünf Minuten später hätte Belmin Beganovic fast nachgelegt, doch Rangers-Keeper Butland parierte.

Kiteishvili krönt Comeback

In der 35. Minute baute Otar Kiteishvili die Führung aus. Der Georgier, der zuletzt zwei Spiele verpasst hatte, traf überlegt zum 2:0. Die Rangers kamen zwar durch eine Lattenabwehrung gefährlich, doch Sturm ging mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Christensen hält Sieg fest

Nach der Pause verkürzte Djeidi Gassama in der 49. Minute für die Rangers. Doch Torhüter Oliver Christensen wurde zur sicheren Bank im Grazer Tor. In der Schlussphase parierte er eine Doppelchance der Schotten und sicherte so den wichtigen Heimsieg.