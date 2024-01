Keine Austria-Rückkehr: Dragovic verhandelt mit türkischen Spitzenklub

Wie serbische Medien berichten, steht der Wechsel von Aleksandar Dragovic (32) von Roter Stern Belgrad zu Besiktas Istanbul vor dem Abschluss.

Mit der Rückkehr des Fanlieblings zu seinem Stammklub Austria Wien wird es wohl (noch) nichts. Grund: Der aktuelle Abwehrchef von Roter Stern Belgrad hat ein Angebot aus der Türkei am Tisch liegen. Das berichtet Belgrad-Sportdirektor Zvezdan Terzic gegenüber mehreren serbischen Medien. Dragovic, der im Sommer ablösefrei ist, verhandelt demnach bereits mit Besiktas Istanbul. Der 16-fache türkische Meister bietet dem 100-fachen ÖFB-Teamspieler ein Gehalt von 1,2 Millionen Euro. Dragovic verlangt laut alo.rs mindestens 1,5 Mille.

Belgrad sagt Nein zu 700.000-Euro-Ablöse

Einen Winter-Transfer und die kolportierte Ablösesumme von 700.000 Euro hat Roter Stern bereits abgelehnt. Aber: Dragovic darf laut FIFA-Statuten einen Vorvertrag in Istanbul aushandeln und unterschreiben. Für Dragovic wäre Istanbul nach Basel, Kiew, Leverkusen, Leicester und Belgrad die sechste Auslandsstation. Insgesamt sammelte Dragovic dabei 15 Titeln. Das bislang letzte Mal im heimischen Nationalteam durfte der Innenverteidiger am 29.3.2022 gegen Schottland (2:2) in der Ära Franco Foda ran. Unter Nachfolger Ralf Rangnick spielt "Drago" bislang keine Rolle.