Spielabbruch in EM-Quali! Rumänien-Fans zeigen Serbien-Plakat im Kosovo

Die rumänischen Fans sorgen mit einem Plakat für einen Spielabbruch im EM-Qualispiel gegen den Kosovo.

Wieder einmal sorgt eine politische Botschaft für Aufregung in einem Fußballstadion. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Rumänien und dem Kosovo musste am Dienstag in Bukarest abgebrochen werden. Die Heimfans haben in der Anfangsphase ein Plakat in den Farben der serbischen Nationalfahne entrollt. Darauf stand: "Kosovo ist Serbien!"

Es ist der Leitsatz der serbischen Nationalisten, die den Kosovo nicht als eigenen Staat anerkennen. Die Spieler der Gäste verweigerten daraufhin den Einsatz. Die UEFA hat das Match daraufhin abgebrochen.

Doch es war nicht der einzige Zwischenfall bei dem Spiel. Während der Hymne des Kosovo kamen von einigen der berüchtigten rumänischen Hardcore-Fans "Serbien, Serbien"-Rufe als Störfeuer. Wann das Spiel fortgesetzt wird, ist derzeit nicht bekannt.