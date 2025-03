Im Niederlande-Duell: Spanier wollen Europa weiterhin dominieren

Dem spanischen Nationalteam konnte nun schon seit längerer Zeit keiner mehr das Wasser reichen. Ändert sich dies im Viertelfinal-Duell der Nations League gegen die Niederlande am Donnerstag (20.45 Uhr, live DAZN)?

Europas Könige sind wieder gefragt! Die spanische Nationalmannschaft scheint seit einiger Zeit unaufhaltsam, nichts und niemand kann sich dieser in den Weg stellen. So ist die letzte Niederlage des amtierenden Europameisters beinahe ein Jahr her. Am 22. März 2024 gab es ein 0:1 im Freundschaftsspiel gegen Kolumbien.

Wenn man ausschließlich nach Pflichtspielen geht, ist die letzte Pleite sogar noch länger her. Vor knapp zwei Jahren hagelte es im Rahmen der EM-Qualifikation eine 0:2-Pleite gegen Schottland. Wer schafft es nun, diesem beeindruckenden Erfolgslauf ein Ende zu setzen? Die nächste Chance dazu bekommen am Donnerstag (20.45 Uhr, live DAZN) die Niederlande im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League.

Spanier mit unglaublicher Unbesiegt-Serie

Für die Traumtruppe von Coach Luis de la Fuente geht es dabei nicht nur darum, die unglaubliche Unbesiegt-Serie von 20 Pflichtspielen in Folge aufrechtzuhalten. Auch die Titelverteidigung nehmen die Iberer ins Visier. 2023 setzten sich Pedri und Co. im Elfmeterschießen gegen Kroatien durch (5:4 n.E.), sicherten sich als dritte Mannschaft (nach Portugal und Frankreich) in der noch sehr jungen Nations-League-Geschichte, den Titel.

Auch Keeper Unai Simon will mit seinen Teamkollegen weiterhin den europäischen Fußball dominieren: "Wir sind Europameister, Champions der Nations League. Wir müssen daran denken, den Titel zu verteidigen und alles hängt davon ab, zwei gute Spiele gegen die Niederlande zu machen", erklärte der Goalie von Athletic Bilbao. "Wir wollen ganz Europa zeigen, was für eine starke Mannschaft wir sind. Wir wollen das Heim- und das Auswärtsspiel gewinnen."