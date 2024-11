Nations League: Heute erfahren wir unseren Play-off-Gegner

Österreichs mögliche Gegner in der Aufstiegs-Relegation um einen Platz in der Liga A der Nations League wird heute in Nyon ermittelt.

Österreich wird das Hinspiel am 20. März zu Hause bestreiten, drei Tage später folgt das Rückspiel. Der Sieger darf künftig in der Liga A antreten. Dort war das ÖFB-Team schon vor zwei Jahren im Einsatz, in der Gruppe mit Kroatien, Dänemark und Frankreich wurde man nur Vierter und musste damit absteigen. Gezogen wird der Gegner aus dem Quartett Ungarn, Belgien, Serbien und Schottland.

Gegen Belgien war Österreich erst in der Qualifikation für die EM in Deutschland im Einsatz. Schottland war 2021 Gegner in der WM-Qualifikation, auf die Serben traf eine ÖFB-Auswahl in einem Pflichtspiel zuletzt in der WM-Qualifikation 2016/17. Ungarn war bei der EM 2016 ein Gruppengegner. Das 138. Fußball-Duell der beiden Nachbarn lässt seither auf sich warten.