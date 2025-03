Österreich kämpft um Aufstieg – 2,2 Millionen Euro winken

Österreichs Nationalteam kämpft um den Aufstieg in die Nations-League-Gruppe A – und um eine satte UEFA-Prämie. 2,2 Millionen Euro winken als Startgeld.

Der Aufstieg in die A-Gruppe der Nations League wäre nicht nur sportlich ein Erfolg, sondern auch finanziell ein großer Gewinn. Die UEFA belohnt die Teilnahme an der höchsten Liga mit einem Startgeld von 2,2 Millionen Euro. Ein weiterer Gruppensieg würde die gleiche Summe nochmals aufs Konto des ÖFB spülen.

Entscheidung fällt am Sonntag

Bevor es soweit ist, muss Österreich die Hürde Serbien nehmen. Das Hinspiel in Wien steigt am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker). Die Entscheidung fällt am Sonntag in Belgrad (18:00 Uhr, live auf ServusTV). Ein Erfolg würde dem Team von Ralf Rangnick nicht nur den Aufstieg bringen, sondern auch Selbstvertrauen für die kommende WM-Qualifikation.

Österreichs Ziel: Endlich wieder zur WM

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 beginnt im Juni. Europa erhält 16 Startplätze, zwölf davon gehen an die Gruppensieger der Qualifikationsphase. Österreich war zuletzt 1998 bei einer WM-Endrunde dabei. Der Nations-League-Erfolg könnte ein wichtiger Schritt sein, um diese lange Durststrecke zu beenden.