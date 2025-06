Spanien mit 18 Spielen ohne Niederlage – jetzt gegen Frankreich

Im Nations-League-Halbfinale am Donnerstag treffen Spanien und Frankreich in Stuttgart aufeinander. Im Fokus: Lamine Yamal und Ousmane Dembele – beide gelten als Ballon-d’Or-Kandidaten.

Spanien und Frankreich kämpfen am Donnerstag (21.00 Uhr) in Stuttgart um den Finaleinzug in der UEFA Nations League. Beide Teams setzen dabei auf offensive Qualität – vor allem Lamine Yamal und Ousmane Dembele stehen im Mittelpunkt.

Spanien ist seit 18 Spielen ungeschlagen und will den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Der 17-jährige Yamal gilt als einer der größten Offensivstars Europas und soll mit Nico Williams erneut über die Flügel für Gefahr sorgen. In der Abwehr wird mit Pau Cubarsi und Dean Huijsen gerechnet, der kürzlich zu Real Madrid gewechselt ist.

Fragezeichen bei Dembele

Frankreich-Trainer Didier Deschamps könnte Dembele nach dessen langem PSG-Titelmarathon eine Pause gönnen. Der 28-Jährige feierte kürzlich das Quadruple und wurde von der UEFA zum Spieler der Saison gekürt. Auch Desire Doue soll zunächst geschont werden. Weitere Optionen in der Offensive sind Kylian Mbappe und Michael Olise.

Deschamps: „Meine Mannschaft bildet ein starkes Kollektiv“

„Sie haben vielleicht ein paar Spieler, die frischer sind. Aber meine Mannschaft hat immer die Angewohnheit, ein starkes Kollektiv zu bilden“, erklärte Deschamps vor dem Spiel. Die Neuauflage des EM-Halbfinales 2024 – das Spanien mit 2:1 gewann – verspricht erneut ein hochklassiges Duell.

Yamal bleibt gelassen

Yamal selbst wollte das Duell mit Dembele nicht überbewerten. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen. Aber wie auch immer, ich würde den besten Spieler des Jahres wählen“, sagte er in Hinblick auf den Ballon d’Or.

Cucurella vor Rückkehr nach Stuttgart

Für Spaniens Marc Cucurella wird das Spiel eine besondere Rückkehr. Der Linksverteidiger war bei der EM 2024 in Stuttgart nach einem ungeahndeten Handspiel gegen Deutschland in die Kritik geraten. „Ich bin darauf vorbereitet, wieder ausgebuht zu werden“, meinte der Chelsea-Spieler vor der Partie.