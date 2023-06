Rassismus-Eklat in Ritzing: Katar gegen Neuseeland abgebrochen

Das Fußball-Testländerspiel zwischen Katar und Neuseeland am Montag im burgenländischen Ritzing ist wegen eines mutmaßlichen Rassismusvorfalls zur Pause abgebrochen worden.

Die Neuseeländer weigerten sich zur zweiten Hälfte anzutreten, weil ihr Verteidiger Michael Boxall von einem Gegenspieler rassistisch beleidigt worden sein soll und es keine Reaktion der Unparteiischen um Schiedsrichter Manuel Schüttengruber (siehe Artikelbild) gegeben haben soll.

Das teilte der neuseeländische Verband auf Twitter mit, jener aus Katar gab das Abtreten des Gegners ohne Begründung bekannt.

Michael Boxall was racially abused during the first half of the game by a Qatari player.



No official action was taken so the team have agreed not to come out for the second half of the match. — New Zealand Football ???????? (@NZ_Football) June 19, 2023

???? New Zealand has withdrawn from the friendly against our national team which was being played today in Austria pic.twitter.com/Nlj9WYtYiJ — Qatar Football Association (@QFA_EN) June 19, 2023

Neuseeland führte zum Zeitpunkt des Vorfalles kurz vor der Pause 1:0. Nach einem Handgemenge mit empörten Neuseeländern gab es eine lange Diskussion zwischen deren Kapitän Joe Bell und dem österreichischen Referee, der bald darauf zur Halbzeit abpfiff. Zu einem Wiederbeginn nach der Pause kam es nicht mehr.