4:2 – Schotten entscheiden Duell gegen Dänemark im Finish

Schottland hat sich mit einem 4:2-Sieg gegen Dänemark das Ticket für die WM 2026 gesichert. Die Schotten entschieden das dramatische Gruppenspiel in Glasgow mit späten Treffern.

Schottland bestritt am Dienstag im ausverkauften Hampden Park in Glasgow das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark. Der 4:2-Sieg brachte den Schotten die direkte WM-Teilnahme 2026.

Traumstart durch McTominay

Scott McTominay brachte Schottland bereits in der 3. Minute in Führung.

Ex-Sturm-Graz-Stürmer Rasmus Höjlund brachte die Dänen mit einem verwandelten Elfmeter in der 57. Minute wieder auf WM-Kurs. Die Gäste zeigten sich trotz Rückstand kampfstark.

Kristensen-Rot als Wendepunkt

Nur fünf Minuten nach dem Ausgleich musste der Ex-Salzburger Rasmus Kristensen wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Feld.

Späte Tore entscheiden Krimi

Lawrence Shankland brachte Schottland in der 78. Minute wieder in Führung. Patrick Dorgu glich für die Dänen in der 82. Minute aus, ehe Kieran Tierney (93.) und Kenny McLean (98.) mit späten Treffern den 4:2-Sieg fixierten.