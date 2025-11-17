6:0 gegen Slowakei! Deutschland ballert sich zur WM

Mit einer sehenswerten 6:0-Torgala im "Finale von Leipzig" zerlegte Deutschland die vor dem letzten Gruppenspiel punktegleichen Slowaken und sicherte sich damit Platz 1 in Gruppe A und das Fixticket für die WM 2026 in Amerika.

"Was für eine Traum-Halbzeit", titelte bild.de nach 45 Minuten. Tatsächlich: Die Deutschen begannen mit viel Druck, dem die Slowaken nur etwas mehr als eine Viertelstunde standhalten konnten. Dann ging's los.

18. Minute: Nach einem Eckball faustet Slowaken-Goalie Dubravka den Ball zur Seite. Kimmich flankt ungestört zu Woltemade - der 1,98-Meter-Mann steigt völlig freistehend auf und köpft zum 1:0 ein (18.). Der Newcastle-Legionär macht dort weiter, wo er gegen Luxemburg (Doppelpack beim 2:0) aufgehört hat. Bundestrainer Julian Nagelsmann springt jubelnd auf. Diese Erleichterung!

Per Konter kommt die Slowakei zu einer Doppelchance durch Duris (21., 22.) - die erste pariert Goalie Baumann, die zweite geht übers Tor.

Doppelpack! Sané schießt sich aus Krise

Dann spielen nur mehr die Deutschen. Goretzka schickt Gnabry, der schießt unbedrängt zum 2:0 ein (29.). Vor der Pause ballert sich Leroy Sané per Doppelpack aus der Krise und stellt auf 4:0 (36., 41.). Die Vorarbeit kam jeweils vom ebenfalls vielkritisierten Wirtz. "Völlig losgelöst", tönt es aus den Stadionlautsprechern. 40.120 Fans in der Red-Bull-Arena feiern zu "Major Tom", der Torhymne der Deutschen.

Per Mertesacker spricht in der ZDF-Halbzeitanalyse vom "besten Spiel der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr".

Nach der Pause stellt "Joker" Baku nach Vorarbeit von Woltemade und Gnabry per Traumtor auf 5:0 (68.).

Der ebenfalls eingewechselte Debütant Assan Ouedraogo (19) trifft beim zweiten Ballkontakt zum 6:0 (79.). Der Leipziger kann sein Glück nicht fassen.

"WM! WM! Wir fahren zur WM!"

Der fünfte Sieg in Serie der Deutschen war der wichtigste. "WM! WM! Wir fahren zur WM!", feiert "Bild".

"Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute nix anbrennen lassen", analysierte Woltemade. "Es war ein richtig gutes Match, denke ich." Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Heute gibt's wenig zu meckern. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie selbst hochgezogen hat." Nach dem 0:2 im Hinspiel gegen die Slowaken und dem mühsamen 2:0-Sieg gegen Luxemburg war die Kritik groß. Nagelsmann: "Da war viel Druck im Kessel."

Für die Slowaken bleibt die Hoffnung Play-off.

Niederlande jubelt, Polen müssen trotz Arbeitssieg ins Play-off

Die Niederlande fixierten wie erwartet ihren WM-Start mit einem klaren 4:0-(1:0)-Heimsieg über Litauen. Dank der Treffer von Tijjani Reijnders (16.), Cody Gakpo (58./Elfmeter), Xavi Simons (60.), Donyell Malen (62.) war Oranje Platz eins in Pool G nicht mehr zu nehmen. Polen half auch ein 3:2-Arbeitssieg auf Malta nichts mehr, der diesmal einfache Torschütze Robert Lewandowski und Co. müssen auf die Play-offs hoffen.