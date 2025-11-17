WM 2026: Diese 34 Teams sind schon fix

Während die Fußballwelt auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko blickt, steht bereits fest: 34 von 48 Teams haben ihr Ticket sicher! Die Liste der Qualifizierten liest sich wie das Who-is-Who des Weltfußballs.

Europa bringt erst 7 fix qualifizierte auf die Bühne: England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Deutschland, Niederlande und Norwegen – letzteres mit Haaland, der angeblich schon seinen eigenen Physio‑Motorhome‑Parkplatz in den USA reserviert hat. Frankreich?

Mbappé soll sich über „ungenügend königliche“ Kabinenausstattung beschwert haben. Portugal? Dort diskutiert man, ob Ronaldo nach seinem letzten Platzverweis jetzt Medien‑Blackout oder Fotolächeln üben soll. Das Ranking behauptet, Europa gehöre zu den Top‑Favoriten – aber intern brodelt es lichterloh. (sports.yahoo.com)

Südamerika: Samba, Skandale & ein Messi‑Mysterium



Südamerika liefert Argentinien, Brasilien, Uruguay, Kolumbien, Ecuador und Paraguay – alle heiß, laut und dramatisch wie ein nächtlicher Straßentanz in Rio. In Brasilien soll’s zwischen zwei Offensivstars gekracht haben, weil beide die „wahre Neymar‑Nachfolge“ beanspruchen. Argentinien? Dort herrscht Chaos, weil niemand weiß, ob Messi überhaupt spielt oder lieber beim Inter‑Miami‑Beach‑FC chillt. Uruguay und Kolumbien dagegen kommen mit Bielsa‑Feuer bzw. James‑Glamour in die WM – gefährlich sexy. Die Rankings geben Südamerika die „härtesten Hunde“ – nicht überraschend.

Afrika: Die Aufsteiger des Jahres & die überraschenden Alphatiere



Afrika tritt mit Marokko, Senegal, Ägypten, Algerien, Ghana, Elfenbeinküste, Tunesien, Südafrika und Kap Verden an – neun Teams, neun Storys. Marokko gilt als „kontinentaler Favorit“, während in Senegal gemunkelt wird, dass Mané einem Mitspieler die Playlist verboten hat („zu viel französischer Rap“). Kap Verde? Die absolute Cinderella‑Story – angeblich feierte man die Quali auf einer Fähre mit Livemusik und spontanen Tattoos. Im Ranking schieben sich Marokko und Senegal ganz frech Richtung Top‑10 – und die Europäer zittern bereits. (apnews.com)

Asien, Ozeanien & die Hosts: Die stillen Killer & die lauten Stars

Asien liefert Japan, Südkorea, Australien, Iran, Saudi‑Arabien, Katar, Jordanien und Usbekistan – und besonders gefeiert werden besonders Jordanien und Usbekistan als historische Debüt‑Sensation. Die Gerüchteküche sagt, dass sich zwei Spieler in Katar wegen einer Werbekampagne „zu sexy“ in die Haare bekommen haben. Aus Ozeanien kommt Neuseeland, das angeblich schon die perfekten Team‑Haka‑Choreos filmt. Und dann sind natürlich die Gastgeber USA, Kanada, Mexiko.



Finale in New York: 19. Juli 2026 wird historisch

Das große Finale steigt am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in New York/New Jersey – zum zweiten Mal nach 1994 wird damit die USA Schauplatz des WM-Endspiels. Mit 48 statt wie bisher 32 Teams wird die WM 2026 zur größten in der Geschichte. Noch zwei Startplätze werden über interkontinentale Playoffs vergeben – die Spannung bleibt also bis zuletzt erhalten!