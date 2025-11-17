Camp Nou-Comeback! Barcelona kehrt nach 2,5 Jahren heim

Der FC Barcelona kehrt nach rund zweieinhalb Jahren im Exil zurück ins Camp Nou. Die Ligapartie gegen Athletic Bilbao am Samstag findet im teilsanierten Stadion mit 45.401 Zuschauern statt. Nach Abschluss der Arbeiten soll die Kapazität auf 105.000 Plätze steigen.

Zukunft mit größerer Kapazität

Nach Abschluss der Arbeiten soll das Stadion künftig 105.000 Fans fassen. Während der Bauarbeiten diente das Olympiastadion der katalanischen Metropole als Exil, das rund 45.000 Zuschauern Platz bietet.