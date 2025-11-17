Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
camp nou barcelona
© getty

LaLiga in Spanien

Camp Nou-Comeback! Barcelona kehrt nach 2,5 Jahren heim

17.11.25, 17:32
Teilen

Der FC Barcelona kehrt nach rund zweieinhalb Jahren im Exil zurück ins Camp Nou. Die Ligapartie gegen Athletic Bilbao am Samstag findet im teilsanierten Stadion mit 45.401 Zuschauern statt. Nach Abschluss der Arbeiten soll die Kapazität auf 105.000 Plätze steigen.

Der FC Barcelona steht nach rund zweieinhalb Jahren unmittelbar vor der Rückkehr in seine Heimstätte Camp Nou. Die Ligapartie gegen Athletic Bilbao am Samstag geht im aktuell teilsanierten Fußball-Tempel mit reduzierter Kapazität von 45.401 Zuschauern über die Bühne, gab der Club am Montag bekannt.

Zukunft mit größerer Kapazität

Nach Abschluss der Arbeiten soll das Stadion künftig 105.000 Fans fassen. Während der Bauarbeiten diente das Olympiastadion der katalanischen Metropole als Exil, das rund 45.000 Zuschauern Platz bietet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden