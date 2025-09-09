Alles zu oe24VIP
camp nou
© getty

Rückkehr verschoben

Barça-Rückkehr ins Camp Nou verzögert sich – Heimspiele vor 6.000 Fans

09.09.25, 21:14 | Aktualisiert: 09.09.25, 23:32
Barcelona kann noch nicht ins Camp Nou zurückkehren. Wegen Renovierungsverzugs müssen die Heimspiele im Johan-Cruyff-Stadion mit nur 6.000 Fans stattfinden.

Der FC Barcelona muss seine Rückkehr ins Camp Nou erneut verschieben. Die Heimstätte des spanischen Meisters ist wegen der laufenden Renovierung neun Monate im Verzug. Statt wie geplant am Sonntag wieder ins große Stadion einzuziehen, tritt Barça im Johan-Cruyff-Stadion an. Dort finden lediglich 6.000 Zuschauer Platz.

Rückkehr ins Camp Nou erneut verschoben

Die Nutzung der kleinen Arena wurde nur durch eine Sondergenehmigung der LaLiga möglich, da Spielstätten normalerweise mindestens 15.000 Plätze haben müssen. Auch musste die technische Ausstattung angepasst werden, unter anderem durch den Einbau von VAR-Kameras.

Nur 6.000 Plätze im Johan-Cruyff-Stadion

Eigentlich war vorgesehen, zumindest in ein auf 27.000 Plätze reduziertes Camp Nou zurückzukehren. Doch die Stadt erteilte dafür keine Genehmigung, weshalb Barcelona vorerst weiter im Ausweichstadion spielen muss.

