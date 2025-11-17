Achtelfinale: Österreicher haben "keine Angst" vor England

Österreichs U17-Nationalteam trifft am Dienstag im WM-Achtelfinale in Doha auf England (16.45 Uhr/live Sky). "England ist natürlich ein großer Name, aber wir haben keine Angst", sagt Mittelfeldspieler Filip Aleksic. Auch Kapitän Jakob Pokorny ist überzeugt: "Wir müssen uns nicht verstecken."

Auf Österreichs bisher makellos auftretendes U17-Nationalteam wartet am Dienstag im Achtelfinale in Doha England (16.45 Uhr/live Sky). "England ist natürlich ein großer Name, aber wir haben keine Angst", sagte Mittelfeldspieler Filip Aleksic. "Wenn wir unsere Prinzipien auf den Platz bringen, sind wir zuversichtlich, dass wir auch dieses Spiel gewinnen können."

Selbstbewusstsein durch starke Defensive

Kapitän Jakob Pokorny ist ebenfalls überzeugt von den Chancen: "Wir müssen uns nicht verstecken." Die Prinzipien des Teams waren bisher ein gefestigtes Abwehrspiel. "Unsere Defensive war bisher wirklich stark, und offensiv haben wir einfach die Qualität, um immer wieder ein Tor zu machen", erklärte Tormann- und Standard-Trainer Michael Walker.

Bereitschaft für Standards und Elfmeter

"Standards werden auch gegen England sehr wichtig sein. Wir nehmen das immer sehr ernst und bereiten die Jungs auf alle möglichen Situationen vor." Für ein mögliches Elfmeterschießen wurden Drucksituationen im Training simuliert. Im Viertelfinale würde der Sieger aus der Begegnung Nordkorea gegen Japan warten.