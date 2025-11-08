Matchwinner Hans Moser: Österreich holt nächsten WM-Sieg

Österreichs Fußball-U17-Nationalmannschaft hat bei der WM in Katar vorzeitig den Aufstieg in die K.o.-Runde geschafft.

Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler besiegte Mali 3:0 (1:0) und feierte in Doha den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Johannes Moser per Elfmeter (36.), Hasan Deshishku (61.) und Nicolas Jozepovic (94.) erzielten die Tore für die ab der 57. Minute in Überzahl agierende ÖFB-Elf.

Vor dem Sechzehntelfinale wartet am Dienstag mit Neuseeland noch der laut Papierform einfachste Gruppengegner. Die hoch gehandelten Malier waren gefährlich, die ersten zwingenden Chancen ließ aber Österreich aus. Deshishku schoss nach Vorlage von Dominik Dobis völlig freistehend am Tor vorbei (20.). Dobis zielte ins Außennetz (23.), holte aber wenig später geschickt - wie schon gegen Saudi-Arabien - einen Elfmeter heraus. Moser verwertete auch diesen sicher. Der Mali-Trainer hatte vergeblich die sogenannte Video-Challenge - eine Abwandlung des VAR - genommen.

Ein Mann mehr dank Challenge

Nach dem Seitenwechsel stieg Samba Konare rücksichtslos von hinten gegen Dobis ein und sah zunächst Gelb. Stadlers Challenge aber war erfolgreich, Referee Steven Madrigal aus Costa Rica entschied nach Ansicht der Bilder auf Rot (57.). Österreich nutzte das Momentum. Deshishku besorgte aus einer Umschaltaktion nach einem kurzen Haken in die Mitte das 2:0. Nach einem Lattenkracher von Jakob Werner staubte Nicolas Jozepovic in der Nachspielzeit per Kopf zum 3:0-Endstand ab.