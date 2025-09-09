Alles zu oe24VIP
Rangnick
© Gepa

WM-Qualifikation

Aufstellung ist da: Diese ÖFB-Elf soll Bosnien knacken

09.09.25, 19:15
Teilen

Das ÖFB-Team steht in der WM-Quali vor einem echten Schlüsselspiel: Gegen Gruppenleader Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/live ORF1) zählt nur ein Sieg. Teamchef Ralf Rangnick setzt dabei auf diese Startelf. 

Erster gegen Zweiter – jetzt steigt der WM-Quali-Gipfel! Österreich trifft in wenigen Augenblicken auf Gruppenleader Bosnien (ab 20.45 Uhr, im Sport24-Liveticker). Die Balkan-Truppe um Stürmer-Oldie Edin Džeko marschierte bislang souverän durch die Quali: vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte. „Es ist ein wichtiges Spiel, fast ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir können einen riesigen Schritt machen – dafür brauchen wir allerdings eine absolute Topleistung“, warnte Teamchef Ralf Rangnick bereits im Vorfeld. Denn klar ist: Mit einem Sieg könnte das ÖFB-Team schon jetzt einen großen Schritt Richtung Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko setzen.

Und genau mit dieser Aufstellung soll es gelingen: 

Positiv: Die Personalprobleme vor dem richtungsweisenden Kracher in Zenica halten sich in sehr engen Grenzen. Alle Spieler meldeten sich am Tag nach dem 1:0 in Linz gegen Zypern fit, nur der gesperrte Stefan Posch trat die Reise nach Sarajevo nicht an. Damit kann Rangnick fast aus dem Vollen schöpfen – und setzt auf die erwartete Startformation, die den nächsten Sieg bringen soll.

Gregoritsch statt Arnautovic

Im Sturmzentrum beginnt Michael Gregoritsch für Marko Arnautović, auf dem rechten Flügel rückt Romano Schmid anstelle von Patrick Wimmer in die Mannschaft. Genau dieser Elf hatte Rangnick bereits am Samstag in Linz nach zwei Wechseln zur Pause vertraut – und wurde mit drei Punkten belohnt. 

Bei den Bosniern beginnen mit Altstar Edin Dzeko und Stuttgarts Ermedin Demirovic beide Topstürmer. Salzburgs Mittelfeld-Youngster Kerim Alajbegovic sitzt vorerst auf der Ersatzbank.

