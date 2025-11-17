Bosnien im Ticket-Wahn! 25.000 Fans stürmen Wien

Bosnien im Fußball-Rausch! Der Sieg gegen Rumänien entfesselt ein ganzes Land – und löst einen Ticket-Wahnsinn für Wien aus. Für das WM-Finale gegen Österreich jagen Fans verzweifelt Karten, zahlen Rekordpreise und machen das Happel zum Hexenkessel.

Es ist Samstagabend in Zenica, der Schlusspfiff kaum verklungen. Bosnien dreht die Partie gegen Rumänien nach Rückstand noch in ein 3:1 – ein Sieg, der wie ein Stromschlag durchs ganze Land geht. Plötzlich lebt er wieder, der große Traum von der direkten WM-Qualifikation. Während die Spieler noch auf dem Rasen jubelten, begann in Bosnien und der gesamten Diaspora schon das nächste Spektakel: Der unvorstellbare Run auf Tickets für Wien.

Vom 38-Euro-Schnäppchen zur 300-Euro-Rarität

Denn am Dienstag (20.45 Uhr, live auf ServusTV) steigt im Ernst-Happel-Stadion das große Finale: Österreich gegen Bosnien. Ein echtes Alles-oder-nichts-Spiel um die WM 2026. Für Bosnien wäre es erst die zweite WM-Teilnahme nach 2014 – damals war in Brasilien bereits nach der Vorrunde Schluss. Doch jetzt spürt man: Das hier könnte größer werden.

Was gestern noch ein normales Quali-Duell war, ist heute ein nationales Ereignis. Die Stimmung dreht – von leiser Hoffnung zu offener Euphorie. Vor ein paar Monaten kosteten Tickets noch 38 Euro. Kaum jemand rechnete damit, dass diese Partie zu einem Endspiel wird. Doch nun, nach der Nacht in Zenica, schießen die Preise in schwindelerregende Höhen: Auf internationalen Plattformen kosten Karten plötzlich 145 bis 318 Euro (285–624 KM). Auf bosnischen Portalen werden drei Tickets sogar für rund 765 Euro (1.500 KM) angeboten und in den sozialen Medien gibt es nur noch eine Frage:„Ima li karata?“ – „Gibt es noch Tickets?“

25.000 Bosnier im Happel!

Schon vor Tagen war klar, dass viele Fans nach Wien reisen würden. Doch nach dem Rumänien-Sieg nimmt alles historische Dimensionen an: Rund 25.000 bosnische Fans werden im Happel-Stadion erwartet. Ein blau-gelber Block, der laut genug ist, um Wien zum Auswärtsspiel zu machen. Das Happel-Oval wird zum Hexenkessel. Halb rot-weiß, halb blau-gelb.